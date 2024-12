YouTube : les Youtubeurs peuvent désormais accepter que leur contenu entraine des modèles d’IA

YouTube vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité permettant aux Youtubeurs de mieux contrôler si des entreprises tierces peuvent utiliser leur contenu pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle. Depuis le tableau de bord de YouTube Studio, les créateurs éligibles ayant un rôle d’administrateur peuvent désormais autoriser des entreprises spécifiques, telles qu’OpenAI, Meta, Microsoft et Adobe, à utiliser leurs vidéos pour l’entraînement de l’IA. Par défaut, ce nouveau paramètre bloque l’utilisation des vidéos par des tiers pour l’entrainement de l’IA, ce qui place les créateurs en position de décider si oui ou non ces modèles peuvent piocher dans leurs contenus. Voilà qui devrait répondre aux inquiétudes et aux plaintes croissantes concernant l’utilisation non consentie et non rémunérée du contenu des Youtubeurs.

Tout en offrant davantage de transparence et de contrôle, YouTube a aussi confirmé que Google continuerait à entraîner ses propres modèles d’IA à partir du contenu de la plateforme dans le cadre d’accords préexistants. A noter que cette nouvelle fonctionnalité n’affecte pas les Conditions d’utilisation de YouTube (CLUF), qui interdisent déjà l’accès non autorisé ou le scraping du contenu. Cette première étape ouvre potentiellement la voie à des partenariats futurs où les créateurs pourraient être rémunérés pour l’utilisation de leur contenu à des fins d’entraînement de l’IA (ou pas). Les créateurs du monde entier seront informés prochainement de cette mise à jour par des notifications dans YouTube Studio, sur ordinateur et mobile.