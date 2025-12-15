L’app Facebook Messenger n’est plus disponible sur PC et Mac

L’application de Facebook Messenger sur les PC Windows et Mac n’est plus disponible à partir de ce 15 décembre 2025. Les utilisateurs doivent maintenant se rabattre sur la version Web.

Facebook Messenger impose maintenant la version Web

Les utilisateurs de l’application autonome sont désormais redirigés vers le site de Facebook pour poursuivre leurs conversations. Ceux qui utilisent le service sans posséder de compte sur le réseau social doivent quant à eux se connecter via Messenger.com. Cette transition avait été préparée à l’automne : l’entreprise avait alors averti ses utilisateurs de l’arrêt imminent du logiciel, incitant chacun à configurer un code PIN pour sauvegarder l’historique des discussions avant la migration totale vers le Web.

Cette fermeture s’inscrit dans une stratégie plus large entamée en 2023, visant à réintégrer Messenger au sein de l’application Facebook. Cette manœuvre suggère une tentative de Meta pour consolider l’usage de son réseau social en ramenant les fonctions de discussion au cœur de l’écosystème, plutôt que de les disperser sur des supports externes.

Lancée initialement en 2020, l’application de Facebook Messenger sur ordinateur n’a jamais réussi à rivaliser avec des solutions orientées vers le monde professionnel comme Zoom. Elle souffrait de lacunes fonctionnelles majeures, notamment l’impossibilité de gérer de nombreux participants en appel vidéo, l’absence de partage d’écran ou de liens faciles à partager.

Les évolutions techniques successives ont également nui à la popularité du logiciel. Sur Windows, l’application avait été transformée l’an dernier en Progressive Web App. Sur Mac, le parcours fut différent : d’abord basée sur Electron, puis React Native, la version finale utilisait Catalyst. Cette technologie d’Apple permet de porter des applications iPad sur Mac. Il se trouve que cette version a essuyé de vives critiques. Les développeurs déploraient la charge de travail supplémentaire, tandis que les utilisateurs regrettaient l’absence d’une ergonomie native à macOS.