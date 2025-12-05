TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science La Station Spatiale Internationale est saturée : les huit ports d’amarrage sont occupés (et c’est une première !)
Science

La Station Spatiale Internationale est saturée : les huit ports d’amarrage sont occupés (et c’est une première !)

5 Déc. 2025 • 18:19
0

Pour la première fois depuis le début de son exploitation il y a près de 25 ans, la Station spatiale internationale (ISS) affiche une configuration totalement inédite : l’ensemble de ses huit ports d’amarrage est occupé simultanément ! Un scénario jamais observé auparavant, qui est le reflet direct de l’intensification des activités humaines en orbite basse.

Une cohabitation record en orbite terrestre

Ce « plein à craquer » spatial résulte du retour en place du vaisseau cargo Cygnus XL de Northrop Grumman, brièvement déplacé par le bras robotique Canadarm2 afin de permettre l’arrivée d’un nouvel équipage. À ce moment précis, dix astronautes occupaient également le laboratoire orbital, un autre record notable pour l’ISS.

ISS saturé

Parmi les vaisseaux actuellement amarrés à la station figurent deux capsules Crew Dragon de SpaceX, le cargo japonais HTV-X1 de la JAXA, deux vaisseaux russes Soyouz destinés aux équipages, ainsi que deux cargos Progress pour le ravitaillement. Du jamais vu.

Une rotation d’équipage sous tension

Le 27 novembre, un nouvel équipage composé d’un astronaute de la NASA et de deux cosmonautes russes a rejoint la station pour une mission de huit mois. Le retour sur Terre d’un autre Soyouz est prévu quelques jours plus tard, ce qui libérera temporairement un port d’amarrage.

Le cargo Cygnus XL restera quant à lui en orbite jusqu’au printemps 2026 avant de se consumer dans l’atmosphère avec plus de cinq tonnes de déchets à bord.

Cette situation exceptionnelle souligne la densification rapide des opérations spatiales, mais aussi la fragilité logistique du secteur. Un récent incident sur le pas de tir de Baïkonour, unique site russe pour desservir l’ISS, pourrait d’ailleurs compliquer les rotations à venir. L’ère de la station spatiale « toujours disponible » touche peut-être à ses limites

SOURCEGizmodo

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Decatlon combinaison spatiale 1 Science

Après les articles de sport, Décathlon va tester une combinaison spatiale !

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ChatGPT Logo Icone Application iPhone

GPT-5.2 arrive bientôt : OpenAI va contrer Gemini 3 avec ChatGPT

5 Déc. 2025 • 19:13
0 Internet

Face à la montée en puissance de la concurrence, le patron d’OpenAI, Sam Altman, a déclenché une situation «...

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 décembre (livraison avant Noël)

5 Déc. 2025 • 17:58
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Commission Europeenne

L’Union Européenne inflige une lourde amende à X pour non-respect du Digital Services Act (DSA)

5 Déc. 2025 • 17:55
0 Internet

La Commission européenne a eu la main lourde contre X : le réseau social d’Elon Musk écope en effet d’une amende de 120...

Netflix Logo Television

Rachat de Warner Bros : Netflix proposera les films plus tôt en streaming

5 Déc. 2025 • 17:14
0 Hors-Sujet

À la suite de l’annonce de l’acquisition de Warner Bros Discovery pour 82,7 milliards de dollars, le co-patron de Netflix, Ted...

Sam Altman Jony Ive

La justice confirme qu’OpenAI ne peut pas utiliser le nom de marque « io » lié au futur gadget d’IA

5 Déc. 2025 • 16:29
0 Hors-Sujet

Le bras de fer juridique entre OpenAI et la start-up iyO prend une nouvelle tournure : la cour d’appel du neuvième circuit des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Intel fabriquerait de futurs processeurs d’iPhone, en plus des Mac

Intel fabriquerait de futurs processeurs d’iPhone, en plus des Mac

5 Dec. 2025 • 19:29

image de l'article Platonic : face au succès, Apple TV annonce une troisième saison de la série avec Seth Rogen

Platonic : face au succès, Apple TV annonce une troisième saison de la série avec Seth Rogen

5 Dec. 2025 • 18:30

image de l'article John Ternus pour succéder à Tim Cook : des responsables d’Apple ne sont pas confiants

John Ternus pour succéder à Tim Cook : des responsables d’Apple ne sont pas confiants

5 Dec. 2025 • 18:22

image de l'article [#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 décembre (livraison avant Noël)

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 décembre (livraison avant Noël)

5 Dec. 2025 • 18:06

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site