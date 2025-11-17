TENDANCES
KultureGeek Science Après les articles de sport, Décathlon va tester une combinaison spatiale !
Science

Après les articles de sport, Décathlon va tester une combinaison spatiale !

17 Nov. 2025 • 15:25
0

Décathlon, la célèbre enseigne de sport française, se lance un nouveau défi : un de ses prototypes de combinaison spatiale baptisé EuroSuit, sera testé en 2026 à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ! Cette initiative résulte d’un partenariat entre Décathlon, le CNES (l’agence spatiale française), Spartan Space (une start-up de New Space) et l’Institut MEDES, spécialisé en médecine spatiale.

Des tests cruciaux en microgravité

C’est l’astronaute européenne Sophie Adenot qui, lors de sa mission Epsilon, sera chargée d’évaluer l’EuroSuit en conditions réelles. Cette dernière testera notamment la rapidité d’enfilage et de retrait de la combinaison, la manipulation d’objets minuscules et l’utilisation d’une tablette tactile. L’enjeu de ces tests est de taille : en cas d’urgence à bord de la station, pouvoir enfiler ou retirer l’équipement en moins de deux minutes sans aucune aide est un gage de sécurité. A noter que cette fonctionnalité d’enfilage/désenfilage rapide est une première pour une combinaison intra-véhiculaire (IVA), et représente une avancée majeure pour le confort et la protection des astronautes.

Decatlon Combinaison Spatiale 1

Un design alliant textile sportif et technologie spatiale

Pour cette collaboration, Décathlon a mis à profit son expertise textile et en « ergonomie vestimentaire » pour créer un vêtement léger et souple, parfaitement adapté à un environnement confiné comme l’ISS. Le prototype intègre des zips faciles à manipuler, des soufflets aux articulations (épaules, coudes, genoux) pour une mobilité optimale, et un casque en structure treillis 3D ajustable à chaque morphologie.

Decatlon Combinaison Spatiale

Une ambition européenne pour l’exploration spatiale

Ce projet s’inscrit dans la stratégie européenne consistant à renforcer sa souveraineté en matière de vols habités. En misant sur l’expertise et le savoir-faire industriel français, l’EuroSuit pourrait bien devenir une pièce essentielle d’équipement pour les futures missions spatiales européennes. Si les tests à bord de l’ISS sont concluants, Décathlon se positionnera alors comme un acteur totalement inattendu (mais après tout crédible) de la conquête spatiale. Qui l’eut crû ?
« `

