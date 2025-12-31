TENDANCES
Geekeries et Insolite

Pour la première fois, LEGO sera présent au CES 2026

31 Déc. 2025 • 18:00
Événement inédit pour le géant danois de la « brique », le groupe LEGO s’apprête à monter pour la première fois sur la scène du CES 2026. Une entrée remarquée au plus grand salon mondial de la technologie, dont le contenu reste encore volontairement entouré de mystère.

Une première historique pour LEGO au CES

La conférence de presse de LEGO est programmée pour le lundi 5 janvier à 19 heures (heure de Paris). Ni LEGO ni la Consumer Technology Association (qui gère le CES) n’ont encore confirmé les modalités exactes de diffusion, mais tout porte à croire que l’événement sera retransmis en direct en streaming. À défaut, un suivi en temps réel sous forme de liveblog devrait permettre de ne rien manquer des annonces majeures.

LEGO Smart Brick

LEGO pourrait profiter du CES pour en dire plus sur les LEGO smart Brick, des briques connectées avec des capteurs

Cette première apparition officielle au CES marque un tournant stratégique pour LEGO, traditionnellement plus présent sur des salons spécialisés comme le Toy Fair (premier salon mondial du jouet pour enfants). Ici, le public attendu est clairement plus technophile.

Quelles annonces possibles sur scène ?

À ce stade, aucune information officielle n’a filtré. L’an dernier, LEGO avait surpris en s’associant à Sony pour dévoiler le jeu vidéo Lego Horizon Adventures. En 2026, la marque pourrait mettre en avant son nouveau titre Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, ou bien encore ses nouvelles briques connectées, les LEGO Smart Brick blindées de capteurs (accéléromètre, couleurs).

Jeux vidéo, Formule 1 et écologie

Autre hypothèse évoquée : une mise en avant de la voiture de course LEGO Group F1 Academy, symbole d’un rapprochement avec le sport automobile. LEGO pourrait également profiter de cette tribune pour rappeler ses ambitions environnementales, notamment son objectif de réduire ses émissions carbone de 37 % et de rendre ses briques plus durables d’ici 2032.

Si de nombreux sets sont prévus pour 2026, le contexte du CES laisse en tout cas penser que LEGO privilégiera avant tout des annonces technologiques et des partenariats stratégiques, plutôt qu’une simple présentation de nouveautés grand public.

