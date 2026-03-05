TENDANCES
The Boys : un trailer pour la 5ème et dernière saison de la série culte
The Boys : un trailer pour la 5ème et dernière saison de la série culte

5 Mar. 2026 • 20:21
Après une saison 4 qui remettait les points sur les « i » (de façon parfois un peu trop caricaturales d’ailleurs) afin d’éviter toute forme de récupération politique, la série culte The Boys s’apprête à signer son dernier chapitre : Amazon Prime Video vient de publier le premier trailer de la cinquième et dernière saison des aventures du Protecteur et de Butcher.

Retour aux Sources de la Badasserie ?

Si l’on s’en tient donc à ce premier trailer, la situation va s’envenimer façon « Civil War » : le Protecteur (Homelander) va décongeler Soldier Boy, le premier Supe, afin de devenir immortel en récupérant la première version du Composé V. Le super méchant se donne les moyens de ses ambitions en occupant… la Maison Blanche tandis que le nouveau président américain a décrété la loi martiale. Aie… Butcher et son équipe vont-ils pouvoir se débarrasser une fois pour toute du sociopathe le plus puissant de l’univers ?

De nouveaux records d’audience en perspective

Bref, le scénario semble plus tendu que jamais, et si les écueils de la saison 4 sont évités, Amazon Prime Video tient peut-être là son « banger 2026 ». Le pitch : « Dans cette dernière saison, le monde appartient entièrement au Protecteur, soumis à ses caprices erratiques et mégalomaniaques. Hughie, La Crème et Frenchie sont emprisonnés dans un « Freedom Camp ». Annie tente désespérément de monter une résistance face à la puissance écrasante des Supers. Kimiko a disparu. Mais lorsque Butcher réapparaît, prêt et déterminé à utiliser un virus capable d’anéantir tous les Supes, il déclenche une série d’événements qui changeront à jamais le monde. C’est le climax, les amis. Les choses sérieuses vont commencer. »

La 5ème et ultime saison de The Boys démarrera sa diffusion sur Prime Video à partir du 8 avril prochain (2 épisodes disponibles ce jour).

