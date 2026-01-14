God of War : la série d’Amazon a trouvé l’acteur qui incarnera Kratos

Amazon MGM Studios et Sony Pictures Television ont choisi Ryan Hurst pour prêter ses traits à Kratos dans la future série God of War sur Prime Video. Ce recrutement lance concrètement la production d’un projet ambitieux commandé pour deux saisons, dont le tournage est imminent à Vancouver.
Le choix de Ryan Hurst résonne particulièrement auprès de la communauté des joueurs. L’acteur est en effet déjà lié à la franchise pour avoir incarné le dieu nordique Thor dans le jeu vidéo God of War Ragnarök, une performance saluée par une nomination aux BAFTA. Il passe ainsi du rôle d’antagoniste numérique à celui de héros en chair et en os.
Au-delà de l’univers PlayStation, l’acteur possède une solide expérience télévisuelle et cinématographique. Le grand public le reconnaît principalement pour ses rôles d’Opie dans la série Sons of Anarchy et de Beta dans The Walking Dead, ainsi que pour ses apparitions dans des films des années 2000 comme Le Plus Beau des combats, Nous étions soldats ou encore Ladykillers.
L’arrivée de la tête d’affiche confirme que la série a trouvé sa direction créative après une genèse compliquée. Le projet a subi un redémarrage complet suite au départ de l’ancien responsable Rafe Judkins. C’est désormais Ronald D. Moore qui officie en tant que showrunner depuis fin 2024, épaulé par Frederick E.O. Toye (Shogun, The Boys) à la réalisation des deux premiers épisodes.
Le scénario s’alignera sur la trame du jeu de 2018. L’intrigue suivra le voyage de Kratos et de son fils Atreus pour disperser les cendres d’un être cher. Selon la description officielle, cette odyssée repose sur une dualité éducative : « Kratos essaie d’apprendre à son fils à être un meilleur dieu, tandis qu’Atreus essaie d’apprendre à son père à être un meilleur humain ».
Aucune date de diffusion n’a pour l’instant été communiquée. De même, le reste du casting reste inconnu.
