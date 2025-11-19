La série culte Stargate bientôt de retour sur Prime Video après 14 ans d’attente !

Quatorze ans après le dernier épisode de la dernière saison de la série culte Stargate, l’impensable vient de e produire: Amazon MGM Studios confirme la mise en production d’un tout nouveau chapitre de la franchise pour Prime Video. Contrairement aux tendances actuelles, il ne s’agit ici ni d’un reboot ni d’une réécriture, mais d’une continuité directe de l’univers existant. La nouvelle série est développée aux côtés de figures emblématiques comme Brad Wright et Joe Mallozzi, un choix déjà salué par les fans. Ainsi que le souligne l’équipe créative, il est « rare que les créateurs d’origine reviennent encadrer une nouvelle version d’une série », un « privilège » finalement rendu possible grâce à Amazon.

Un hommage appuyé à la communauté Stargate

Les créateurs de la série initiale ont tenu à remercier la communauté pour sa fidélité exemplaire durant ces longues années de silence. Fan sites, podcasteurs, cosplayers, conventions : tous ont contribué à maintenir la flamme vive, et « l’enthousiasme n’a jamais faibli », une passion qui a joué un rôle déterminant dans la relance du projet.

Une série toute nouvelle, mais fidèle à l’ADN Stargate

La future production introduira une histoire inédite accessible aux nouveaux spectateurs, tout en préservant l’humour, le ton et les marqueurs narratifs familiers aux fans de longue date. Les créateurs promettent également que les technologies actuelles permettront de concrétiser des idées « impossibles à réaliser en 1997 ». Quant au retour d’anciens acteurs, l’équipe reste volontairement évasive, laissant planer de fortes attentes.

La porte des étoiles vient de se rouvrir

Autre nouveauté majeure : la série bénéficiera d’une diffusion mondiale simultanée, sans les sempiternels (et agaçants) décalages régionaux. Un choix qui permettra à la communauté internationale de partager ensemble ce moment attendu depuis plus d’une décennie. Vivement !