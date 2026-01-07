[CES 2026] Motorola dévoile Razr Fold, son premier smartphone pliable

Motorola a dévoilé le Razr Fold, son premier smartphone pliable au format livre, lors du CES 2026. Il est conçu pour rivaliser avec le Galaxy Z Fold 7 de Samsung et d’autres modèles. L’appareil se distingue par l’intégration native du stylet Moto Pen Ultra, positionnant ce modèle comme un outil de productivité pour les créatifs.

Le Razr Fold adopte un design format livre

Après s’être fait une place sur le segment des téléphones à clapet, Motorola se lance sur le marché des smartphones pliables au format livre. Le Razr Fold arbore un écran externe de 6,6 pouces et se déplie pour révéler une surface interne de 8,1 pouces. L’esthétique générale, caractérisée par une grande finesse, rappelle les lignes des Pixel 9 Pro Fold et Pixel 10 Pro Fold de Google.

Motorola délaisse les teintes vives habituelles de la gamme Razr pour des coloris plus sobres, le bleu et le blanc. Sous le capot, la marque confirme un positionnement haut de gamme, bien que le modèle exact du processeur reste inconnu pour le moment. L’interface utilisateur bénéficiera de fonctionnalités logicielles spécifiques, incluant des mises en page flexibles et des améliorations pour le multitâche.

Au dos de l’appareil, un bloc photo assez épais abrite un équipement optique robuste. Le fabricant a confirmé la présence de trois capteurs de 50 mégapixels, incluant un téléobjectif avec zoom optique 3x.

Le stylet Moto Pen Ultra pour la créativité

L’atout de du Razr Fold réside dans sa compatibilité avec le Moto Pen Ultra. Ce stylet, qui répond à la norme USI (Universal Stylus Initiative), peut fonctionner avec d’autres appareils compatibles et dispose d’un étui pour le ranger et le charger en USB-C.

Motorola décrit cet accessoire comme une extension naturelle de la main, ciblant spécifiquement les designers et les utilisateurs axés sur la productivité. Le stylet permet de documenter des idées avec précision, de transformer du texte ou des images et d’écrire pendant de longues périodes.

Concernant la disponibilité, Motorola reste vague, évoquant une sortie plus tard dans l’année 2026 sans préciser de prix. Ce lancement marque une étape importante pour la marque qui reconnaît ainsi l’attrait croissant du marché pour les smartphones pliables au-delà des simples téléphones à clapet.