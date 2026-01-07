TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes [CES 2026] Motorola dévoile Razr Fold, son premier smartphone pliable
Actualité Mobiles et Tablettes

[CES 2026] Motorola dévoile Razr Fold, son premier smartphone pliable

7 Jan. 2026 • 8:29
1

Motorola a dévoilé le Razr Fold, son premier smartphone pliable au format livre, lors du CES 2026. Il est conçu pour rivaliser avec le Galaxy Z Fold 7 de Samsung et d’autres modèles. L’appareil se distingue par l’intégration native du stylet Moto Pen Ultra, positionnant ce modèle comme un outil de productivité pour les créatifs.

Motorola Razr Fold

Le Razr Fold adopte un design format livre

Après s’être fait une place sur le segment des téléphones à clapet, Motorola se lance sur le marché des smartphones pliables au format livre. Le Razr Fold arbore un écran externe de 6,6 pouces et se déplie pour révéler une surface interne de 8,1 pouces. L’esthétique générale, caractérisée par une grande finesse, rappelle les lignes des Pixel 9 Pro Fold et Pixel 10 Pro Fold de Google.

Motorola délaisse les teintes vives habituelles de la gamme Razr pour des coloris plus sobres, le bleu et le blanc. Sous le capot, la marque confirme un positionnement haut de gamme, bien que le modèle exact du processeur reste inconnu pour le moment. L’interface utilisateur bénéficiera de fonctionnalités logicielles spécifiques, incluant des mises en page flexibles et des améliorations pour le multitâche.

Au dos de l’appareil, un bloc photo assez épais abrite un équipement optique robuste. Le fabricant a confirmé la présence de trois capteurs de 50 mégapixels, incluant un téléobjectif avec zoom optique 3x.

Le stylet Moto Pen Ultra pour la créativité

L’atout de du Razr Fold réside dans sa compatibilité avec le Moto Pen Ultra. Ce stylet, qui répond à la norme USI (Universal Stylus Initiative), peut fonctionner avec d’autres appareils compatibles et dispose d’un étui pour le ranger et le charger en USB-C.

Motorola Moto Pen Ultra

Motorola décrit cet accessoire comme une extension naturelle de la main, ciblant spécifiquement les designers et les utilisateurs axés sur la productivité. Le stylet permet de documenter des idées avec précision, de transformer du texte ou des images et d’écrire pendant de longues périodes.

Concernant la disponibilité, Motorola reste vague, évoquant une sortie plus tard dans l’année 2026 sans préciser de prix. Ce lancement marque une étape importante pour la marque qui reconnaît ainsi l’attrait croissant du marché pour les smartphones pliables au-delà des simples téléphones à clapet.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Samsung Galaxy Z Fold 7 Officiel Mobiles / Tablettes

Samsung Galaxy Z Fold 7 officialisé : le smartphone pliable est plus fin… et plus cher

Samsung Galaxy Z Fold 7 Officiel Mobiles / Tablettes

Galaxy Z Flip 7 : Samsung dévoile son smartphone pliable avec un écran plus grand

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Officiel Mobiles / Tablettes

Galaxy Z Flip 7 FE : Samsung officialise son smartphone pliable le moins cher

Samsung Galaxy Z Fold 7 Z Flip 7 Mobiles / Tablettes

Samsung Galaxy Z Fold 7, Flip 7 et Flip 7 FE : une fuite dévoile les caractéristiques techniques

Un commentaire pour cet article :

  • Mr jean(via l'app )
    7 Jan. 2026 • 10:31
    J’adore la photo de gros mytho de la personne avec le stylet qui fait genre c’est plat et ça va pas être insupportable la protubérance de l’appareil photo pour utiliser justement le phone de cette façon et d’autant plus avec un stylet…Et c’est pas pour critiquer Motorola en soit c’est le problème de tous actuellement.Mais la, la photo ça m’a tué comme c’est gros xD

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Segway Muxi

[CES 2026] Segway présente Myon et Muxi, ses nouveaux vélos électriques blindés de tech

7 Jan. 2026 • 9:45
0 Matériel

Présent à Las Vegas pour le CES 2026, Segway renforce clairement ses ambitions dans la micromobilité électrique. Le...

Logo Android

Google restreint la publication du code source d’Android à deux sorties annuelles

6 Jan. 2026 • 22:37
0 Mobiles / Tablettes

Google opère un virage stratégique dans sa gestion d’Android Open Source Project (AOSP) à compter de cette année....

Orange Logo

Orange retarde la fin commerciale de l’ADSL faute de fibre optique suffisante

6 Jan. 2026 • 22:19
1 Internet

Orange reporte d’un an la fermeture commerciale de son réseau ADSL pour environ 8 000 communes françaises. Initialement prévue...

Hack Piratage

Un piratage lié à l’Office français de l’immigration a permis de voler des données

6 Jan. 2026 • 21:56
2 Internet

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) vient de confirmer avoir subi un vol de données...

Dell XPS 14 et 16 PC Portable 2026

[CES 2026] Dell ressuscite sa marque XPS avec de nouveaux PC portables

6 Jan. 2026 • 21:06
0 Matériel

Un an après avoir surpris l’industrie, Dell profite du CES 2026 pour reconnaître son erreur stratégique et ressusciter la marque...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article [CES 2026] Moft intègre Apple Localiser à ses nouveaux accessoires MagSafe pour iPhone

[CES 2026] Moft intègre Apple Localiser à ses nouveaux accessoires MagSafe pour iPhone

7 Jan. 2026 • 9:46

image de l'article Magic Screen, l’accessoire qui rend votre écran de MacBook tactile

Magic Screen, l’accessoire qui rend votre écran de MacBook tactile

7 Jan. 2026 • 8:00

image de l'article iOS 26.3 (a) bêta : Apple propose une mise à jour de sécurité en arrière-plan

iOS 26.3 (a) bêta : Apple propose une mise à jour de sécurité en arrière-plan

6 Jan. 2026 • 20:06

image de l'article L’iPhone de 2028 passerait sur un capteur photo de 200 mégapixels

L’iPhone de 2028 passerait sur un capteur photo de 200 mégapixels

6 Jan. 2026 • 18:54

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site