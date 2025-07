Galaxy Z Flip 7 : Samsung dévoile son smartphone pliable avec un écran plus grand

Samsung a dévoilé lors de son événement Unpacked le Galaxy Z Flip 7 avec plus améliorations au programme. Le prix reste stable par rapport à la génération précédente, contrairement au Galaxy Z Fold 7.

Un design affiné mais des changements ciblés

Le Galaxy Z Flip 7 conserve son design caractéristique avec ses coins arrondis et ses bords plats. Cependant, Samsung parvient à affiner le châssis pour le rendre plus compact en poche. L’épaisseur passe de 14,9 mm à 13,7 mm une fois plié. Paradoxalement, cette réduction de volume ne se traduit pas par une diminution du poids, puisque le nouveau smartphone pliable affiche un gramme de plus que son prédécesseur.

L’attraction principale du Galaxy Z Flip 7 réside dans son nouvel écran externe de 4,1 pouces, nettement plus grand que la dalle de 3,4 pouces des Flip 5 et Flip 6. Cette évolution, associée à une luminosité de pointe de 2 600 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, permet au nouveau modèle de rivaliser avec les dernières générations de Moto Razr. L’écran principal suit également cette tendance à l’agrandissement, passant de 6,7 à 6,9 pouces.

Ce nouvel écran externe intègre des fonctionnalités inédites, notamment la compatibilité avec Now Bar, Now Brief et Gemini Live.

D’autre part, Samsung opère un changement stratégique majeur en abandonnant Qualcomm pour son propre processeur. Contrairement au Galaxy Z Fold 7 qui embarque le Snapdragon 8 Elite, le Flip 7 mise sur l’Exynos 2500 récemment dévoilé. Cette puce gravée en 3 nm constitue une première pour Samsung et promet des gains d’efficacité énergétique substantiels par rapport aux anciens processeurs Exynos. L’annonce récente de cette puce ne permet pas encore d’évaluer ses performances réelles.

Photo et autonomie améliorées

Le système photo ne subit pas de révolution majeure, conservant un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8) associé à un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2). Néanmoins, l’ajout de l’enregistrement vidéo en HDR 10 bits devrait considérablement améliorer l’expérience de capture par rapport au modèle précédent. Samsung propose également un « Zoom Slider » pour des mouvements plus fluides et intuitifs.

La batterie bénéficie d’une augmentation en passant à 4 300 mAh, promettant une autonomie plus constante. Malheureusement, la charge reste limitée à 25 W. L’intégration du support DeX représente une nouveauté bienvenue, permettant de transformer ce smartphone pliable en expérience PC complète avec un moniteur compatible. Comme d’habitude, Samsung garantit sept années de support logiciel.

Prix et date de sortie

Le Galaxy Z Flip 7 entre en précommande aujourd’hui au prix de 1 199 euros pour 256 Go de stockage et 1 319 euros pour 512 Go. La commercialisation se fera le 25 juillet. Les coloris disponibles sont bleu nuit, noir absolu et corail.