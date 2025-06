Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 : Samsung officialise la présentation pour le 9 juillet

Samsung annonce la tenue d’une nouvelle conférence Galaxy Unpacked pour le 9 juillet et ce sera l’occasion de découvrir ses nouveaux smartphones pliables : les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.

Conférence Galaxy Unpacked pour le 9 juillet

Dans son annonce, Samsung ne nomme pas les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. Mais le constructeur dit que « la nouvelle génération des appareils Galaxy est repensée autour d’une nouvelle interface exploitant l’IA, soutenue par une technologie de pointe conçue pour libérer tout leur potentiel ». Il assure également que « ce futur est déjà en marche et le meilleur de Galaxy AI et du savoir-faire de Samsung est sur le point d’être dévoilé ».

Samsung a l’habitude d’annoncer ses nouveaux smartphones pliables pendant l’été et 2025 ne sera pas une exception. Le rendez-vous est donc donné pour la prochaine conférence Galaxy Unpacked. Ce sera le 9 juillet prochain à Brooklyn (New York). La conférence aura lieu à 10 heures sur place, soit 16 heures en France. Il sera possible de la suivre la chaîne YouTube de Samsung.

Si l’on en croit les rumeurs, le Galaxy Z Fold 7 s’annonce comme une mise à jour majeure du smartphone pliable de Samsung. Il aura un matériel mis à jour et sera beaucoup plus fin, avec de nouveaux capteurs photo et des écrans plus grands. Pour sa part, le Galaxy Z Flip 7 bénéficiera également d’une mise à niveau importante de son écran extérieur, qui devrait correspondre à celui du Motorola Razr.

Outre les nouveaux smartphones pliables, Samsung devrait annoncer de nouvelles montres connectées avec les Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic et Galaxy Watch Ultra (2025). Enfin, de nouveaux écouteurs Galaxy Buds sont également attendus.