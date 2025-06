Galaxy Z Fold 7 Ultra : Samsung tease son smartphone pliable (très) haut de gamme

Samsung vient de teaser ce qui semble être son prochain modèle de smartphone pliable très haut de gamme, le Galaxy Z Fold 7 Ultra. Une petite animation semble en effet indiquer qu’une annonce officielle autour de ce modèle devrait intervenir prochainement. Le teaser ne laisse guère de place au doute puisque Samsung parle même d’une « une nouvelle ère Ultra ». La grande force de ce prochain modèle résiderait dans sa finesse (à peine 5mm d’épaisseur une fois fermé) et dans l’intégration native de Galaxy AI. L’IA de Samsung serait en fait partout, de l’interface de l’appareil aux contrôles (il serait possible d’interagir à la voix) en passant par les apps (navigateur, calendrier, etc.) et à certaines fonctions clefs. Et bien sûr, cette IA serait proactive (elle fournirait des suggestions en fonction des habitudes de l’utilisateur), quasi multimodale (capable de traiter, du texte, de la voix et des images) et contextuelle.

Galaxy AI fonctionnerait différemment selon trois modes d’usage bien définis, soit comme un simple assistant vocal lorsque le Fold 7 Ultra est refermé ou comme une IA multimodale et profondément multitâche une fois le smartphone déplié. De grosses améliorations sont aussi attendues du côté du bloc photo, avec notamment un capteur principal de 200 mégapixel, un gros téléobjectif et un ultra grand angle, sans oublier un autofocus laser. Les rumeurs tablent sur un S-Pen de nouvelle génération bénéficiant d’un meilleur système de retour haptique, plus puissant. Pour le reste ce serait un peu plus classique avec un processeur Snapdragon 8 Elite (tout de même), 16 Go de RAM, et une batterie 4400 mAh (45W).

Le Galaxy Z Fold 7 Ultra serait présenté officiellement lors du prochain Galaxy Unpacked fixé au mois de juillet.