Samsung Galaxy Z Fold 7 officialisé : le smartphone pliable est plus fin… et plus cher

Samsung dévoile aujourd’hui le Galaxy Z Fold 7, marquant la plus importante évolution matérielle depuis le Galaxy Z Fold 2 de 2020. Ce nouveau smartphone pliable se distingue par un design drastiquement plus fin, des écrans agrandis et, malheureusement, un prix en hausse.

Un design enfin repensé après des années de stagnation

Les smartphones pliables de Samsung semblaient figés depuis plusieurs générations. Le Galaxy Z Fold 6 n’avait apporté que des améliorations mineures par rapport à ses prédécesseurs, créant une sensation de stagnation dans la gamme. Cette fois, Samsung rompt enfin avec cette tendance.

Le Galaxy Z Fold 7 présente des améliorations matérielles significatives, à commencer par ses dimensions. L’appareil ne mesure plus que 8,9 mm d’épaisseur une fois fermé, contre 12,1 mm pour le Galaxy Fold 6. Ouvert, il affiche une finesse de 4,2 mm. Le poids diminue également, passant de 239 grammes pour son prédécesseur à 217 grammes ici. L’ensemble bénéficie désormais d’une certification IP48 contre la poussière et l’eau, renforçant la protection contre les débris.

Ces modifications répondent directement aux principales critiques formulées contre les précédentes générations de Fold.

Des écrans plus grands et d’autres améliorations

Samsung repense également l’expérience d’affichage. L’écran interne adopte désormais une diagonale de 8 pouces, tandis que l’écran externe s’élargit à 6,5 pouces. Cette dalle externe de 2 520 × 1 080 pixels arbore un ratio similaire à celui d’un smartphone traditionnel, résolvant un autre reproche majeur des utilisateurs.

Cependant, cette évolution s’accompagne d’un sacrifice notable : Samsung supprime la compatibilité du S Pen sur l’écran interne. Cette décision vise à favoriser la finesse de l’appareil et améliorer la durabilité de l’écran.

Pour sa part, le système photo subit une refonte complète avec un capteur principal de 200 mégapixels, épaulé par un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Les caméras frontales adoptent une résolution de 10 mégapixels sur les deux écrans. Samsung abandonne le capteur sous-écran sur l’écran interne, qui limitait précédemment la caméra à 4 mégapixels.

Côté performances, le processeur Snapdragon 8 Elite équipe l’appareil, associé à 12 ou 16 Go de RAM et des capacités de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To. La batterie de 4 400 mAh reste inchangée avec une charge de 25 W. Android 16 avec One UI 8 est préinstallé, accompagné d’une promesse de 7 ans de mises à jour majeures et de sécurité.

Prix et date de sortie

Le Galaxy Z Fold 7 sera proposé en gris, noir absolu, bleu nuit et vert d’eau (ce modèle est uniquement sur Samsung.com). Malheureusement, ces améliorations se reflètent sur le prix. Samsung facture 2 099 euros pour la version de base (12 Go de RAM/256 Go de stockage), soit 100 euros de plus que l’année précédente. La version 12 Go de RAM/512 Go de stockage coûte 2 219 euros (+20 euros) et le modèle 16 Go de RAM/1 To de stockage atteint 2 519 euros (+160 euros).

Les précommandes débutent aujourd’hui et la commercialisation est prévue pour le 25 juillet.