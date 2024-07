Samsung Galaxy Z Fold 6 officialisé : 7 ans de mises à jour, IA et hausse de prix

À l’occasion de sa conférence Unpacked à Paris, Samsung a officialisé aujourd’hui le Galaxy Z Fold 6. Le nouveau smartphone pliable proposera des améliorations matérielles, logicielles… et une hausse de prix.

Présentation du Samsung Galaxy Z Fold 6

Avec son Galaxy Z Fold 6, Samsung a modifié le ratio hauteur/largeur de l’écran. La taille très étroite de l’écran extérieur a longtemps été critiquée, mais elle est désormais plus large. L’écran extérieur présente un ratio de 22.1:9, soit un peu plus que le Galaxy Z Fold 5 (23.1:9). À titre de comparaison, l’écran extérieur du OnePlus Open présente un rapport de 20:9, tandis que celui du Galaxy S24 Ultra est de 19.5:9.

L’écran intérieur, quant à lui, est également un peu plus large, avec un ratio de 20.9:18, ce qui le rapproche encore plus d’un carré.

Samsung en a également profité pour affiner son smartphone pliable. Le Galaxy Z Fold 6 mesure 68,1 x 153,5 x 12,1 mm plié. Déplié, il mesure 132,6 x 153,5 x 5,6 mm. Son poids est de 239 grammes, ce qui représente une baisse de 6% par rapport au Galaxy Z Fold 5.

Les caractéristiques techniques

Sous le capot, le Galaxy Z Fold 6 a le droit au processeur Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de RAM. On retrouve des variantes de stockage avec 256 Go, 512 Go et 1 To. Samsung a également ajouté une chambre à vapeur 1,6 fois plus grande pour améliorer le refroidissement et affirme que l’écran est lumineux avec un pic de 2 600 nits.

Du côté des capteurs photo, rien ne bouge. On reste sur un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif x3 de 10 mégapixels, un capteur frontal de 10 mégapixels pour les selfies et un capteur sous l’écran de 4 mégapixels. La batterie aussi ne bouge pas, Samsung propose toujours un modèle de 4 400 mAh. Parmi les autres éléments inchangés, il y a le capteur d’empreintes et le pourtour en aluminium.

Samsung s’améliore en ce qui concerne la résistance. On passe d’une résistance IPX8 à IP48. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une résistance totale à la poussière (qui nécessite une protection IP5X ou supérieure), c’est la première fois que Samsung propose une protection autre que celle de l’eau.

Un autre élément, logiciel cette fois, n’est autre que l’intelligence artificielle. Galaxy AI, déjà disponible sur les Galaxy S24, débarque sur le Galaxy Z Fold 6. L’un des avantages propres aux nouveaux appareils pliables de Samsung est la possibilité d’afficher des traductions sur l’écran extérieur. L’expérience S Pen sur le Galaxy Fold 6 pourra également s’intégrer aux fonctionnalités Galaxy AI grâce à la sélection automatique et à la fonction « Du croquis à l’image », qui utilise l’IA générative pour créer une image à partir d’un dessin approximatif.

L’IA Gemini de Google sera également mieux intégrée aux derniers appareils de Samsung, avec notamment la prise en charge du multifenêtrage.

Enfin, le Galaxy Z Fold 6 tourne sous Android 14 avec la surcouche One UI 6.1 et aura le droit à 7 ans de mises à jour. C’est valable pour les mises à jour Android et les mises à jour de sécurité.

Prix et date de sortie

Samsung annonce que le Galaxy Z Fold 6 sera disponible en France à partir du 24 juillet. Le modèle avec 256 Go sera au prix de 1 999 euros, soit 100 euros de plus que son prédécesseur. Ce sera 2 119 euros pour la variante avec 512 Go et 2 2359 euros pour celle avec 1 To. Samsung précise qu’il propose un bonus de 100 euros, en plus de la valeur de reprise de votre smartphone existant.