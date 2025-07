Galaxy Z Flip 7 FE : Samsung officialise son smartphone pliable le moins cher

Samsung démocratise enfin ses smartphones pliables avec le lancement du Galaxy Z Flip 7 FE. Cette nouvelle déclinaison rend la technologie pliable accessible à un public plus large, longtemps exclu par des tarifs élevés.

Une version allégée du Galaxy Z Flip 7

Le Galaxy Z Flip 7 FE se positionne comme la version abordable du Galaxy Z Flip 7. Les deux appareils partagent de nombreuses similitudes, mais le modèle FE supprime certains éléments superflus pour conserver l’essentiel. Cette approche implique néanmoins des compromis assumés.

Samsung équipe le Galaxy Z Flip 7 FE du processeur Exynos 2400 associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Le Galaxy Z Flip 7 standard utilise le même processeur, mais bénéficie d’une RAM plus importante.

L’écran interne reprend la dalle AMOLED 2X de 6,7 pouces utilisée habituellement par Samsung. En revanche, le Galaxy Z Flip 7 FE adopte un écran externe plus petit par rapport à son homologue premium. Cet écran externe conserve les dimensions du Galaxy Flip 6, ce qui reste acceptable pour un appareil moins onéreux. Samsung réserve effectivement l’écran externe étendu à son modèle haut de gamme.

Autonomie et photo : des concessions mesurées

La batterie du Galaxy Flip 7 FE affiche une capacité de 4 000 mAh, soit 300 mAh de moins que le Flip 7. Cette différence ne devrait pas impacter significativement l’usage quotidien. Samsung maintient la charge rapide 25 W et la charge sans fil rapide 2.0.

Le système photo se compose de deux capteurs principaux : un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le Galaxy Z Flip 7 FE fait l’impasse sur le téléobjectif pour maîtriser les coûts.

De plus, le smartphone tourne directement sous Android 16, à l’instar des Galaxy Z Fold 7 et Flip 7. Cette situation constitue une première pour Samsung, qui lance un nouveau système d’exploitation lors d’un événement Unpacked dédié aux appareils pliables.

Prix et date de sortie

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE est proposé en précommande en noir ou blanc avec un prix de départ de 999 euros pour 128 Go de stockage et 1 059 euros pour la version 256 Go. La commercialisation se fera le 25 juillet.