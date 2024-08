Google Pixel 9 Pro Fold : le smartphone pliable est officialisé pour la France

Google a présenté aujourd’hui le Pixel 9 Pro Fold, son deuxième smartphone pliable. Celui-ci aura la particularité d’être disponible en France et d’autres pays, contrairement au Pixel Fold de 2023. L’annonce arrive en même temps que les Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL.

Présentation du Google Pixel 9 Pro Fold

Le Pixel 9 Pro Fold a un écran extérieur OLED de 6,3 pouces (1 080 x 2424 pixels) avec un taux de rafraichissement entre 60 et 120 Hz, et un écran intérieur OLED de 8 pouces (2 076 x 2 152 pixels) avec un taux de rafraichissement de 1 à 120 Hz. Dans les deux cas, la luminosité maximale est de 2 700 nits.

Google a également mis à jour le matériel avec une finition satinée sur l’aluminium, ainsi qu’une nouvelle charnière. Le nouveau design se déploie à plat et pèse 257 grammes, soit un poids 10% moins lourd que le modèle précédent. De plus, l’appareil pliable fait 10,5 mm d’épaisseur lorsqu’il est plié, soit 13% de moins que le Galaxy Z Fold 6 de Samsung.

Sous le capot, on retrouve la puce Tensor G4, 16 Go de RAM, 256 ou 512 Go de stockage et une autonomie de plus de 24 heures selon Google. Bien sûr, il s’agit ici de conditions optimales. La batterie a une capacité de 4 650 mAh, ce qui est en légère baisse par rapport au modèle de 2023.

Les autres spécifications et fonctionnalités du reste de la gamme Pixel 9 prises en charge sur le Fold comprennent la prise en charge des appels d’urgence via satellite, la puce de sécurité Titan M2 aux côtés de Google VPN sans frais, et Android 14 prêt à l’emploi avec 7 ans de mises à jour d’Android et de sécurité. Le Pixel 9 Pro Fold bénéficie également des nouvelles fonctionnalités Gemini de Google et de Pixel Screenshots, qui utilise l’IA pour vous aider à trouver des informations à partir des captures d’écran passées que vous avez prises.

Côté photo, on retrouve un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 10,5 mégapixels et un téléobjectif x5 de 10,8 mégapixels. Il y a également deux capteurs de 10 mégapixels pour les selfies.

Prix et date de sortie

Le Pixel 9 Pro Fold sera disponible début septembre avec un prix de départ de 1 899 euros. Il est possible de la précommander sur le Google Store.