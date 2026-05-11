B&You Pure Fibre Plus passe à 26,99 €/mois, Bouygues augmente encore le prix

Mais que se passe-t-il chez Bouygues Telecom et plus particulièrement pour le prix de l’offre B&You Pure Fibre Plus ? Le tarif a encore augmenté aujourd’hui pour passer à 26,99 €/mois. Il s’agit de la troisième hausse depuis le début de l’année.
À son lancement, l’abonnement B&You Pure Fibre coûtait 23,99 €/mois. Pour ce prix, les abonnés avaient le droit à Bbox Wi-Fi 7 avec un débit descendant (download) atteignant 8 Gb/s et un débit montant (upload) de 1 Gb/s. Il n’y a rien d’autre : pas de téléphone ni de télévision.
Au début de janvier, Bouygues Telecom a annoncé une première hausse de prix, en passant de 23,99 €/mois à 24,99 €/mois. Free, qui propose une offre équivalente avec la Freebox Pop S, a suivi son concurrent en augmentant là aussi son prix d’un euro.
Puis Bouygues Telecom s’est mis à proposer non pas une, mais deux offres B&You Pure Fibre… au même prix. Celle qui était proposée jusqu’à présent a changé de nom pour devenir « B&You Pure Fibre Plus ». L’autre offre est « B&You Pure Fibre » avec un débit de 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi. Elle a les frais de mise en service offerts, contrairement à l’offre Plus.
En février, il y a eu une deuxième augmentation pour l’offre B&You Pure Fibre Plus en passant de 24,99 €/mois à 25,99 €/mois. Et nous voilà en ce 11 mai avec la troisième hausse de prix pour atteindre 26,99 €/mois, soit encore un euro supplémentaire. L’offre n’a pas évolué.
En face, il y a Sosh (Orange) qui a récemment lancé son offre Sosh Boost Fibre à 26,99 €/mois également. Elle a l’avantage de proposer un meilleur débit en envoi, au point d’atteindre 2 Gb/s, soit le double de ce que propose Bouygues Telecom. Sosh propose également 8 Gb/s en téléchargement et du Wi-Fi 7. Par conséquent, il peut être plus intéressant de choisir cette offre au vu du prix identique.
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