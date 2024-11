Bouygues Telecom lance une offre Internet seule à 8 Gb/s pour 23,99€/mois

Pas de téléphone, pas de télévision, mais une offre Internet avec un débit de 8 Gb/s. C’est ce qu’annonce aujourd’hui Bouygues Telecom avec son nouvel abonnement qui a pour nom B&You Pure fibre.

Depuis des années maintenant, les fournisseurs d’accès ont habitué les Français à prendre des offres triple play, ce qui inclut Internet, la télévision et le téléphone. Mais ceux qui voulaient uniquement Internet étaient quelque peu bloqués, étant donné que les offres n’étaient pas nombreuses.

Aujourd’hui, Bouygues Telecom lance B&You Pure fibre, une offre 100% Internet avec un débit descendant (download) de 8 Gb/s et un débit montant (upload) de 1 Gb/s. La box incluse est compatible Wi-Fi 6E. Le prix est de 23,99€/mois. Et pour ceux qui le souhaitent, il est possible d’avoir un répéteur Wi-Fi 6 en option au prix de 4€/mois.

Dans un communiqué, Bouygues Telecom assure que 22% des foyers ayant la fibre n’utilisent pas le décodeur TV fourni par leur fournisseur d’accès et seulement 16% de la population déclarent avoir utilisé la téléphonie fixe au cours des six derniers mois de façon quotidienne.

L’offre B&You Pure fibre à 23,99€/mois est disponible dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom. L’opérateur précise que c’est réservé aux nouveaux clients et qu’il est uniquement possible de s’abonner depuis son site. Nul besoin de vous rendre dans une boutique pour y souscrire, ce ne sera pas disponible.