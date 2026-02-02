TENDANCES
B&You Pure Fibre : Bouygues Telecom augmente le prix, la deuxième fois en un mois

2 min.
2 Fév. 2026 • 19:52
Bouygues Telecom a décidé d’augmenter une nouvelle fois le prix de son offre Internet B&You Pure Fibre, quelques semaines après la précédente hausse tarifaire.

Bbox WiFi 7 Bouygues Telecom

Deux hausses de prix en un mois

À son lancement, l’abonnement B&You Pure Fibre coûtait 23,99 €/mois. Pour ce prix, les abonnés avaient le droit à Bbox Wi-Fi 7 avec un débit descendant (download) atteignant 8 Gb/s et un débit montant (upload) de 1 Gb/s. Il n’y a rien d’autre : pas de téléphone ni de télévision.

Au début de janvier, Bouygues Telecom a annoncé une première hausse de prix, en passant de 23,99 €/mois à 24,99 €/mois. Free, qui propose une offre équivalente avec la Freebox Pop S, a suivi son concurrent en augmentant là aussi son prix d’un euro.

Puis Bouygues Telecom s’est mis à proposer non pas une, mais deux offres B&You Pure Fibre… au même prix. Celle qui était proposée jusqu’à présent a changé de nom pour devenir « B&You Pure Fibre Plus ». L’autre offre est « B&You Pure Fibre » avec un débit de 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi. Elle a les frais de mise en service offerts, contrairement à l’offre Plus.

Nous voilà enfin à aujourd’hui et l’offre « B&You Pure Fibre Plus » voit son prix augmenter d’un euro pour passer de 24,99 €/mois à 25,99 €/mois.

En soi, l’offre reste intéressante pour ceux qui veulent seulement une connexion Internet (avec un très gros débit qui plus est). Mais il est certain que les deux hausses de prix en l’espace de quelques semaines ne sont pas rassurantes. Bouygues Telecom va-t-il encore continuer sur cette lancée durant 2026 ? L’avenir nous le dira.

