Free augmente le prix de son offre Freebox Pop S
Matériel et Accessoires

Free augmente le prix de son offre Freebox Pop S

14 Jan. 2026 • 15:54
1

Free a décidé d’augmenter le prix de sa Freebox Pop S pour passer l’abonnement de 23,99 €/mois à 24,99 €/mois. Il y a donc une hausse de 1 euro. C’est un moyen de s’aligner sur l’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom, qui a récemment connu le même changement tarifaire.

Freebox Pop S Nouveau Prix Janvier 2026

Hausse de prix pour la Freebox Pop S

La Freebox Pop S a fait ses débuts en avril 2024, venant concurrencer l’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom. On retrouve un accès Internet avec un débit de 5 Gb/s en téléchargement (download) et 900 Mb/s en envoi (upload). La box inclut le support du Wi-Fi 7. De plus, il y a la téléphonie avec les appels illimités vers les fixes en France et vers les DOM.

Au départ, l’offre était facturée 24,99 €/mois. Puis Free a décidé de baisser le prix au mois de mai en proposant 23,99 €/mois et garantissant ce tarif pendant cinq ans. Voilà maintenant qu’on revient sur le tarif de 24,99 €/mois. C’est l’occasion de rappeler que le fournisseur d’accès avait arrêté sa promesse d’un prix garanti pendant cinq ans, cela avait eu lieu en novembre.

Que choisir entre la Freebox Pop S de Free et l’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom ? Chez Free, le débit maximum est de 5 Gb/s pour Internet, là où Bouygues Telecom grimpe à 8 Gb/s. Aussi, Bouygues Telecom propose une box Wi-Fi 7 tri-bande (2,4, 5 et 6 GHz), là où Free ne propose pas le support du 6 GHz (qui est utile pour les très gros débits à courte distance). Mais Bouygues Telecom se contente seulement d’Internet, là où Free propose en plus les appels illimités vers les fixes en France et vers les DOM.

Signaler une erreur dans le texte

