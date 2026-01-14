Free augmente le prix de son offre Freebox Pop S

Free a décidé d’augmenter le prix de sa Freebox Pop S pour passer l’abonnement de 23,99 €/mois à 24,99 €/mois. Il y a donc une hausse de 1 euro. C’est un moyen de s’aligner sur l’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom, qui a récemment connu le même changement tarifaire.
La Freebox Pop S a fait ses débuts en avril 2024, venant concurrencer l’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom. On retrouve un accès Internet avec un débit de 5 Gb/s en téléchargement (download) et 900 Mb/s en envoi (upload). La box inclut le support du Wi-Fi 7. De plus, il y a la téléphonie avec les appels illimités vers les fixes en France et vers les DOM.
Au départ, l’offre était facturée 24,99 €/mois. Puis Free a décidé de baisser le prix au mois de mai en proposant 23,99 €/mois et garantissant ce tarif pendant cinq ans. Voilà maintenant qu’on revient sur le tarif de 24,99 €/mois. C’est l’occasion de rappeler que le fournisseur d’accès avait arrêté sa promesse d’un prix garanti pendant cinq ans, cela avait eu lieu en novembre.
Que choisir entre la Freebox Pop S de Free et l’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom ? Chez Free, le débit maximum est de 5 Gb/s pour Internet, là où Bouygues Telecom grimpe à 8 Gb/s. Aussi, Bouygues Telecom propose une box Wi-Fi 7 tri-bande (2,4, 5 et 6 GHz), là où Free ne propose pas le support du 6 GHz (qui est utile pour les très gros débits à courte distance). Mais Bouygues Telecom se contente seulement d’Internet, là où Free propose en plus les appels illimités vers les fixes en France et vers les DOM.
