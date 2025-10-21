TENDANCES
KultureGeek Hors-Sujet Free lance Free TV, son offre de télévision gratuite pour tout le monde
Hors-Sujet

Free lance Free TV, son offre de télévision gratuite pour tout le monde

21 Oct. 2025 • 10:10
7

Free a annoncé aujourd’hui le lancement de Free TV, une application de télévision gratuite accessible à tous les Français, qu’ils soient abonnés ou non à un forfait de l’opérateur.

Free TV Appareils

Free TV pour regarder gratuitement les chaînes de télévision

Pour matérialiser son ambition, Free segmente sa proposition en deux offres bien distinctes. La première, Free TV, est entièrement gratuite et s’adresse à l’ensemble des Français, qu’ils soient clients de l’opérateur ou non. Elle donne accès à un bouquet de plus de 170 chaînes, incluant 16 chaînes de la TNT, ainsi qu’à 25 000 programmes en replay. Le service de vidéo à la demande financé par la publicité, Free Ciné, est également inclus avec un catalogue de 500 films et 1 000 épisodes de séries.

En parallèle, Free lance Free TV+, une formule payante et sans engagement. Proposée à 0,99 € par mois la première année (puis 5,99 €/mois), elle constitue l’offre la plus riche du marché en nombre de chaînes, avec plus de 300 incluses. Le volume de programmes en replay grimpe à 45 000. Les deux formules partagent des fonctionnalités pratiques comme le contrôle du direct et le start-over, qui permet de reprendre un programme depuis son commencement.

Free TV et TV Plus Abonnements

Les clients de l’opérateur bénéficient de changements notables. L’application OQEE, qu’ils utilisaient jusqu’à présent, est automatiquement renommée Free TV. Surtout, les abonnés Freebox avec un service TV et les détenteurs d’un forfait Free Mobile 5G ou Série Free se voient offrir l’accès à la formule premium Free TV+ sans surcoût.

Leur catalogue s’enrichit avec l’ajout de 27 nouvelles chaînes thématiques et de contenus supplémentaires sur Free Ciné, qui gagne plus de 250 films et 700 épisodes de séries. Les abonnés Freebox conservent également leur avantage sur l’enregistrement, avec une capacité allant jusqu’à 320 heures pour les clients Freebox Ultra et Ultra Essentiel (100 heures d’enregistrement pour les abonnés Freebox Pop).

Un service conçu pour une accessibilité maximale

L’opérateur a conçu son service pour fonctionner sur un écosystème très large d’appareils, garantissant une bonne expérience à la maison comme en mobilité (il est possible de l’utiliser dans les pays de l’Union européenne). L’application Free TV est disponible sur :

  • tous les téléviseurs branchés au Player Free TV 4K ou Player Pop
  • les téléviseurs connectés (Samsung, LG, Philips, Hisense)
  • les smartphones et tablettes iOS (App Store) et Android (Google Play)
  • les ordinateurs depuis le Web via tv.free.fr
  • Amazon Fire TV
  • Android TV
  • Apple TV
  • les vidéoprojecteurs (LG, Hisense)

Cette volonté de simplification est martelée par Xavier Niel, le fondateur de Free : « Regarder la télé, en 2025, c’est une galère : il faut télécharger une application pour chaque chaîne, se créer un compte sur chaque application de chaque chaîne… On a décidé de changer tout ça. Maintenant, la télé, c’est simple. Maintenant, la télé, c’est Free ».

