Free lance une offre Freebox + forfait 5G pour 24,99€/mois pendant un an

Free a dégainé une nouvelle offre qui devrait intéresser certaines personnes, combinant une Freebox Révolution et son forfait mobile 5G avec Internet en illimité, le tout pour 24,99€/mois. Mais attention, ce prix n’est pas à vie.

La Freebox et un forfait 5G pour 24,99€/mois

Dans le détail, on retrouve l’abonnement Freebox Révolution Light incluant Internet (ADSL ou fibre) jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant (download) et 900 Mb/s en débit montant (upload). Il y a également l’accès à plus de 260 chaînes de télévision et services de replay, tout comme OQEE Ciné et le lecteur Blu-ray. Côté téléphonie, Free propose les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France métropolitaine et les DOM.

S’accompagne à cela le forfait Free 5G qui comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 350 Go pour Internet. Il y a bel et bien la possibilité d’utiliser le réseau 5G (si votre smartphone est compatible, évidemment). Concernant l’usage à l’étranger, on retrouve les appels, SMS et MMS en illimité depuis de nombreux pays/régions, dont l’Europe, les DOM, les États-Unis, le Canada, l’Afrique du Sud, l’Australie et plus encore. Pour Internet, il y a 35 Go utilisables dans plus de 110 destinations.

Free propose son offre non pas directement sur son site, mais sur Veepee. Le prix est de 24,99€/mois pendant un an. Au-delà, ce sera 45,98€/mois (29,99€ pour la Freebox Révolution Light + 15,99€ pour le forfait mobile). À noter cependant qu’il n’y a pas d’engagement, vous pouvez donc partir à tout moment pour éviter de payer le prix fort.

L’offre est disponible jusqu’au 1er juillet à 6 heures du matin.