Free lance une offre Freebox + forfait mobile 5G avec Internet en illimité

Free dégaine une nouvelle offre qui change de ses habitudes, mêlant une Freebox et un forfait mobile compatible 5G avec Internet en illimité. Le prix est seulement de 19,99€/mois, mais il y a une limite importante à prendre en compte.

Une offre Freebox + forfait Free Mobile en 5G

Dans le détail, Free propose d’avoir l’offre Freebox Révolution Light avec Internet jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant (download) et jusqu’à 600 Mb/s en débit montant (upload) , les appels en illimité vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France Métropolitaine et les DOM, ainsi que plus de 240 chaînes et services de télévision.

La box s’accompagne par un forfait mobile compatible 4G et 5G avec Internet en illimité. Les appels, SMS et MMS sont également en illimité. Il y a aussi l’accès à l’application OQEE TV pour regarder les chaînes de télévision. Pour ce qui est de l’usage à l’étranger, il y a les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 35 Go pour Internet dans plus de 110 destinations.

Free propose cette offre Freebox + forfait mobile 5G au prix de 19,99€/mois. C’est intéressant… mais ce prix est uniquement valable pendant un an. Au-delà, ce sera 29,99€/mois pour la Freebox + 15,99€/mois pour le forfait Free Mobile, soit un total de 45,98€/mois.

Free a décidé de proposer cette offre non pas sur son site, mais sur Veepee. C’est disponible dès maintenant et ça se termine le 31 mars à 6 heures du matin.