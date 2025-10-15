TENDANCES
Rachat de SFR : Orange, Bouygues Telecom et Free maintiennent leur offre, malgré le rejet

15 Oct. 2025 • 18:35
Orange, Bouygues Telecom et Free ont réagi à la suite du rejet d’Altice pour le rachat de son opérateur SFR après l’offre de 17 milliards d’euros. Les trois opérateurs restent confiants.

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos

Ça continue pour le rachat de SFR

Dans un communiqué commun, Orange, Bouygues Telecom et Free disent avoir pris note du rejet d’Altice, ajoutant :

Les trois opérateurs restent convaincus de la pertinence de leur proposition et de l’intérêt du projet industriel qu’ils poursuivent pour le marché et l’ensemble de ses parties prenantes, clients, salariés, créanciers et actionnaires. En effet, un tel projet permettrait à la fois de préserver un écosystème concurrentiel au bénéfice des consommateurs tout en favorisant la poursuite des investissements dans les infrastructures télécoms nationales.

Aussi Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange maintiennent leur offre et souhaitent créer un dialogue constructif avec le Groupe Altice et ses actionnaires pour envisager ensemble la manière dont ce projet pourrait prospérer.

On peut donc voir que les trois opérateurs maintiennent leur offre, malgré le rejet. Des négociations vont avoir lieu avec Altice pour ce qui concerne le rachat de SFR.

Le fait qu’Altice ait rejeté la première offre de 17 milliards d’euros n’est pas vraiment une surprise. En effet, on se doute que le groupe de Patrick Drahi veut faire monter les enchères.

Pour sa part, Robert Lescure, le ministère de l’Économie, a réagi aujourd’hui concernant le rachat. Il a déclaré qu’il sera « extrêmement vigilant » en ce qui concerne les prix pour les consommateurs. En effet, un retour à trois opérateurs en France pourrait bien avoir un impact négatif au niveau des tarifs pour les abonnements.

