Roland Lescure, le ministre de l’Économie, a réagi au rachat en cours de SFR par Orange, Bouygues Telecom et Free, assurant qu’il sera « extrêmement vigilant » en ce qui concerne les prix pour les consommateurs.

Le rachat de SFR est dans le viseur du ministère de l’Économie

Dans une interview sur RTL, Roland Lescure a déclaré :

Moi, je vais être extrêmement vigilant sur cette opération parce qu’aujourd’hui en France, on a les prix des téléphones mobiles, des abonnements parmi les moins chers d’Europe, et en fait parmi les moins chers du monde. Je vais être vigilant à deux choses : l’impact sur le prix des consommateurs et l’impact sur la qualité de service. Ça tombe bien, il y a un processus pour ça. Il y a une Autorité de la concurrence, elle est indépendante. C’est elle qui est là pour protéger les consommateurs et elle le fera.

Hier, Orange, Bouygues Telecom et Free ont annoncé avoir déposé une offre non engageante de 17 milliards d’euros à Altice afin de racheter SFR. Il se trouve qu’Altice a rejeté l’offre aujourd’hui. Cela ne veut pas dire que le rachat de l’opérateur au logo rouge tombe à l’eau, seulement que la maison-mère veut faire monter les enchères et donc dépasser ces 17 milliards d’euros qui sont proposés.

En cas de rachat, la France reviendra à trois opérateurs. Selon les termes de l’offre initiale, les trois opérateurs devaient de se partager les actifs à hauteur de 43 % pour Bouygues Telecom, 30 % pour Free et 27 % pour Orange.