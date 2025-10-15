TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Rachat de SFR : le ministre de l’Économie va être « extrêmement vigilant » sur les prix
Actualité Mobiles et Tablettes

Rachat de SFR : le ministre de l’Économie va être « extrêmement vigilant » sur les prix

15 Oct. 2025 • 18:17
0

Roland Lescure, le ministre de l’Économie, a réagi au rachat en cours de SFR par Orange, Bouygues Telecom et Free, assurant qu’il sera « extrêmement vigilant » en ce qui concerne les prix pour les consommateurs.

SFR Logo Boutique

Le rachat de SFR est dans le viseur du ministère de l’Économie

Dans une interview sur RTL, Roland Lescure a déclaré :

Moi, je vais être extrêmement vigilant sur cette opération parce qu’aujourd’hui en France, on a les prix des téléphones mobiles, des abonnements parmi les moins chers d’Europe, et en fait parmi les moins chers du monde.

Je vais être vigilant à deux choses : l’impact sur le prix des consommateurs et l’impact sur la qualité de service. Ça tombe bien, il y a un processus pour ça. Il y a une Autorité de la concurrence, elle est indépendante. C’est elle qui est là pour protéger les consommateurs et elle le fera.

Hier, Orange, Bouygues Telecom et Free ont annoncé avoir déposé une offre non engageante de 17 milliards d’euros à Altice afin de racheter SFR. Il se trouve qu’Altice a rejeté l’offre aujourd’hui. Cela ne veut pas dire que le rachat de l’opérateur au logo rouge tombe à l’eau, seulement que la maison-mère veut faire monter les enchères et donc dépasser ces 17 milliards d’euros qui sont proposés.

En cas de rachat, la France reviendra à trois opérateurs. Selon les termes de l’offre initiale, les trois opérateurs devaient de se partager les actifs à hauteur de 43 % pour Bouygues Telecom, 30 % pour Free et 27 % pour Orange.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

SFR Logo Boutique Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : le gouvernement dit être « très vigilant » face à des offres de l’étranger

SFR Logo Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : l’État se dit attentif à la « protection du consommateur »

Orange Logo Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : Orange évoque des « discussions préliminaires »

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : Orange veut un retour à 3 opérateurs en France

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos

Rachat de SFR : Orange, Bouygues Telecom et Free maintiennent leur offre, malgré le rejet

15 Oct. 2025 • 18:35
0 Mobiles / Tablettes

Orange, Bouygues Telecom et Free ont réagi à la suite du rejet d’Altice pour le rachat de son opérateur SFR après...

Tron Ares Affiche Recadree

Tron Ares : suite au lancement catastrophique, Disney mettrait un terme à la franchise Tron

15 Oct. 2025 • 17:55
0 Geekeries

On s’en doutait un peu après les trailers peu engageants, et c’était déjà presque certain lorsque les...

PlayStation Plus Logo

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en octobre 2025

15 Oct. 2025 • 17:42
0 Jeux vidéo

Sony présente la liste des jeux qui vont disponibles sur le PlayStation Plus en octobre avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour...

Netgear Nighthawk M7 Pro-7 Tests

[Test] Netgear Nighthawk M7 Pro : routeur 5G / Wi‑Fi 7 taillé pour la mobilité exigeante

15 Oct. 2025 • 16:50
1
Unitree G1 Kung Fu

Le robot Unitree G1 est désormais capable de réaliser d’impressionnants geste d’arts martiaux (vidéo)

15 Oct. 2025 • 16:45
0 Science

Le fabricant chinois Unitree Robotics a encore frappé avec une nouvelle démonstration de son robot humanoïde G1 (1,30m pour 35 kilos),...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple arrête la vente du Vision Pro M2 et ne l’accepte pas en reprise

Apple arrête la vente du Vision Pro M2 et ne l’accepte pas en reprise

15 Oct. 2025 • 17:37

image de l'article iPad Pro M5 : la quantité de RAM et de cœurs varie selon les modèles

iPad Pro M5 : la quantité de RAM et de cœurs varie selon les modèles

15 Oct. 2025 • 17:16

image de l'article MacBook Pro M5 : Apple n’inclut plus le chargeur dans la boîte en Europe

MacBook Pro M5 : Apple n’inclut plus le chargeur dans la boîte en Europe

15 Oct. 2025 • 16:25

image de l'article Apple dévoile M5, sa puce optimisée pour l’IA et les graphismes

Apple dévoile M5, sa puce optimisée pour l’IA et les graphismes

15 Oct. 2025 • 16:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site