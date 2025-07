Rachat de SFR : l’État se dit attentif à la « protection du consommateur »

Un rachat de SFR pourrait bouleverser le paysage des opérateurs français. Lors d’une interview sur BFM Business, le ministre de l’Industrie, Marc Ferracci, a assuré que l’État suivrait ce dossier avec une attention particulière portée à la « protection du consommateur ».

L’État surveille le rachat de SFR

SFR, filiale d’Altice France, fait face à une situation complexe. Depuis février, sa maison-mère, plombée par une lourde dette, négocie une restructuration avec ses créanciers. Les spéculations autour d’une vente de SFR, valorisé à environ 30 milliards d’euros selon des rumeurs, alimentent les débats. Une telle transaction pourrait redessiner le marché français des télécoms, qui n’a pas connu de bouleversement majeur depuis l’arrivée de Free Mobile en 2012.

Marc Ferracci a souligné les priorités de l’État : « Il y a de multiples options qui sont liées aux évolutions capitalistiques de SFR, et l’État ici les regarde avec le souci de protéger le consommateur […] et le souci de trouver un équilibre entre la protection du consommateur et les capacités d’investissement des opérateurs » Une consolidation du secteur, qui pourrait réduire le nombre d’opérateurs à trois, risque de limiter la concurrence, avec des conséquences possibles sur les prix et les services pour les utilisateurs.

Orange en retrait, mais favorable à une consolidation

Orange, dont l’État est le premier actionnaire, a clarifié sa position. Christel Heydemann, sa directrice générale, a indiqué en mai que l’opérateur historique ne participerait pas à un rachat de SFR, en raison des règles de concurrence. Toutefois, elle et Jacques Aschenbroich, président du conseil d’administration, ont plaidé pour une consolidation du marché, estimant qu’elle pourrait renforcer les capacités d’investissement des acteurs restants.

Il faut savoir que la vente de SFR est complexe. Selon de récentes fuites, Bouygues Telecom cherche surtout à récupérer les antennes de SFR, tandis que Free Mobile veut récupérer les clients de SFR Business. De plus, les deux opérateurs sont intéressés par les clients mobile et fixe de SFR.