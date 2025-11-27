TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Nintendo acquiert Bandai Namco Singapore Studios… qui devient Nintendo Studios Singapore
Jeux vidéo

Nintendo acquiert Bandai Namco Singapore Studios… qui devient Nintendo Studios Singapore

27 Nov. 2025 • 20:25
0

Nintendo renforce sa présence en Asie. La firme de Kyoto vient en effet d’annoncer le rachat complet de Bandai Namco Singapore Studios. L’équipe, implantée à Singapour, sera rebaptisée Nintendo Studios Singapore dans les prochains mois. Cette acquisition illustre la volonté de l’éditeur japonais d’étendre son influence au-delà du Japon et de bénéficier de talents internationaux au service de ses futures productions.

Un studio aux savoir-faire variés rejoint l’écosystème Nintendo

Bandai Namco Singapore Studios s’était fait remarquer par sa capacité à mener des projets ambitieux pour divers supports, principalement sur la partie strictement développement (portages et optimisation technique). Le studio a notamment participé au développement de SoulCalibur VI, Ace Combat 7, Tekken 7, Tekken 8, Splatoon 3.  Un CV solide donc, et qui devrait encore se renforcer avec les futures grosses productions de Nintendo.

Nintendo Logo Argent

Avec Nintendo Studios Singapore, l’éditeur ouvre aussi peut-être une porte supplémentaire vers des productions multi-plateformes, potentiellement orientées vers le mobile, le cloud ou plus prosaïquement les marchés asiatiques. Ce renfort de ressources pourrait aussi accélérer la cadence de sorties des nouvelles productions.

Rassurer les équipes et capitaliser sur la localisation

Selon les termes de l’accord, la majorité des employés du studio conserveront leurs postes, Nintendo s’engageant en outre à maintenir une certaine autonomie de fonctionnement. De plus, les nouvelles équipes auront accès aux outils internes du géant japonais. En combinant l’héritage technique de Bandai Namco Singapore Studios et les franchises prestigieuses de Nintendo, cette acquisition pourrait bien être un très joli « coup ». Reste à voir les jeux qui bénéficieront de l’expertise technique de Nintendo Studios Singapore.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Doug Bowser Jeux vidéo

Bowser quitte Nintendo : le CEO de Nintendo of America laisse la place à Devon Pritchard

Nintendo Switch Cartouches Jeux Virtuelles Jeux vidéo

Switch : Nintendo annonce les cartouches de jeu virtuelles que l’on peut prêter

Nintendo Switch 2 Prix Jeux Jeux vidéo

Switch 2 : Nintendo augmente le prix des jeux, 90€ pour Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Prise en Main Mario Kart World Matériel

Switch 2 : Nintendo a constitué de gros stocks aux États-Unis

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

OpenAI Logo

ChatGPT : une fuite de données concerne les utilisateurs de l’API d’OpenAI

27 Nov. 2025 • 20:23
0 Internet

OpenAI a commencé à alerter certains de ses utilisateurs passant par l’API de ChatGPT, les informant qu’une partie de leurs...

Plex

Plex met fin à l’accès distant gratuit pour imposer son modèle payant

27 Nov. 2025 • 19:51
0 Internet

Après une première annonce en mars, Plex se met à appliquer ses nouvelles règles pour arrêter l’accès...

SNES Sneaker

Nike Air SNES : il transforme une sneaker en une console Super Nintendo entièrement fonctionnelle

27 Nov. 2025 • 19:32
0 Jeux vidéo

Histoire de célébrer dignement les 35 ans de la Super Nintendo au Japon, un designer de Singapour a imaginé l’un des projets...

Reseaux Sociaux Logos Icones

Réseaux sociaux : les députés veulent l’âge minimal à 16 ans en Europe

27 Nov. 2025 • 18:33
2 Internet

Face à l’addiction grandissante des jeunes aux écrans, les députés ont adopté un rapport non contraignant...

NAZCA IA 1

Nazca : l’IA permet de révéler plus de 300 nouveaux géoglyphes

27 Nov. 2025 • 18:15
0 Science

Une équipe d’archéologues et de chercheurs vient d’annoncer une avancée majeure dans l’étude du site de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Des hackers visent les utilisateurs de Mac avec de fausses offres d’emploi

Des hackers visent les utilisateurs de Mac avec de fausses offres d’emploi

27 Nov. 2025 • 19:02

image de l'article Il réussit à installer iOS 6 sur l’iPod touch 3G avec une bidouille

Il réussit à installer iOS 6 sur l’iPod touch 3G avec une bidouille

27 Nov. 2025 • 18:08

image de l'article Grâce aux iPhone 17, Apple a dominé les ventes lors du Singles Day

Grâce aux iPhone 17, Apple a dominé les ventes lors du Singles Day

27 Nov. 2025 • 16:19

image de l'article Apple diffuse sa publicité de Noël 2025 tournée à l’iPhone 17 Pro

Apple diffuse sa publicité de Noël 2025 tournée à l’iPhone 17 Pro

27 Nov. 2025 • 15:12

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site