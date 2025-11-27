Nintendo acquiert Bandai Namco Singapore Studios… qui devient Nintendo Studios Singapore

Nintendo renforce sa présence en Asie. La firme de Kyoto vient en effet d’annoncer le rachat complet de Bandai Namco Singapore Studios. L’équipe, implantée à Singapour, sera rebaptisée Nintendo Studios Singapore dans les prochains mois. Cette acquisition illustre la volonté de l’éditeur japonais d’étendre son influence au-delà du Japon et de bénéficier de talents internationaux au service de ses futures productions.

Un studio aux savoir-faire variés rejoint l’écosystème Nintendo

Bandai Namco Singapore Studios s’était fait remarquer par sa capacité à mener des projets ambitieux pour divers supports, principalement sur la partie strictement développement (portages et optimisation technique). Le studio a notamment participé au développement de SoulCalibur VI, Ace Combat 7, Tekken 7, Tekken 8, Splatoon 3. Un CV solide donc, et qui devrait encore se renforcer avec les futures grosses productions de Nintendo.

Avec Nintendo Studios Singapore, l’éditeur ouvre aussi peut-être une porte supplémentaire vers des productions multi-plateformes, potentiellement orientées vers le mobile, le cloud ou plus prosaïquement les marchés asiatiques. Ce renfort de ressources pourrait aussi accélérer la cadence de sorties des nouvelles productions.

Rassurer les équipes et capitaliser sur la localisation

Selon les termes de l’accord, la majorité des employés du studio conserveront leurs postes, Nintendo s’engageant en outre à maintenir une certaine autonomie de fonctionnement. De plus, les nouvelles équipes auront accès aux outils internes du géant japonais. En combinant l’héritage technique de Bandai Namco Singapore Studios et les franchises prestigieuses de Nintendo, cette acquisition pourrait bien être un très joli « coup ». Reste à voir les jeux qui bénéficieront de l’expertise technique de Nintendo Studios Singapore.