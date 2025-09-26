TENDANCES
Jeux vidéo

Bowser quitte Nintendo : le CEO de Nintendo of America laisse la place à Devon Pritchard

26 Sep. 2025 • 9:45
0

On ne pourra plus faire de jeux de mots ou d’allusions concernant Doug Bowser, jusqu’ici patron de Nintendo of America et qui donc se retirera de ses fonctions à compter du 31 décembre 2025. Celui qui a pris la succession de Reggie Fils-Aimé en 2019 laisse une division américaine totalement transformée et largement diversifiée (Nintendo, ce sont aussi des films ou des projets de parcs à thème désormais). On note que cette démission intervient peu de temps après le lancement de la Switch 2 (ce qui n’a sans doute aucun lien au vu de l’énorme succès de la console).

Doug Bowser

Deux visages pour une direction partagée

Dans le cadre de ce remaniement, la responsabilité managériale de la société sera divisée : Devon Pritchard, actuelle vice-présidente exécutive chargée des revenus, du marketing et de l’expérience consommateur, deviendra présidente de Nintendo of America. Dans le même temps, Satoru Shibata rejoindra la structure américaine en tant que CEO, tout en conservant ses fonctions au siège japonais. Cette double nomination marque une évolution inédite dans l’organisation de la branche américaine de Nintendo.  La nomination de Shibata à la tête de Nintendo pourrait aussi signifier un recentrage des pôles de décision au Japon.

Bowser
Bowser et Bowser : le blague est finie

Un héritage contrasté

Bowser, souvent discret en comparaison de ses prédécesseurs, aura participé à l’une des périodes les plus riches du fabricant japonais, marquée par la commercialisation de nouvelles consoles et l’extension de certaines franchises au-delà du jeu vidéo. Le dirigeant aura aussi essuyé son lot de critiques autour de la culture interne de NoA, sans oublier les polémiques sur la politique tarifaire actuelle ou certains choix (les cartouches de la Switch 2 qui ne contiennent pas de jeu complet par exemple). « Diriger Nintendo of America a été l’honneur d’une vie », a déclaré Doug Bowser, estimant que le moment est venu pour « la prochaine génération de leadership ».

En intronisant Pritchard et Shibata, Nintendo mise donc désormais sur une transition à la fois structurelle et symbolique. Le duo devra démontrer sa capacité à améliorer les relations entre Nintendo et les joueurs – la marque n’a jamais été autant critiquée malgré le succès de la Switch 2 –  tout en poursuivant l’expansion mondiale du groupe face à une concurrence toujours plus forte.

