Rachat de SFR : Orange, Bouygues Telecom et Free envisagent un consortium

Orange, Bouygues Telecom et Free explorent un projet commun pour acquérir SFR, selon les informations de La Lettre. Ce consortium, nommé « projet Python », permettrait aux trois opérateurs de mutualiser leurs ressources financières pour négocier le rachat de l’opérateur détenu par Altice, avant de se répartir ses actifs.
SFR affiche une valorisation estimée à 28 milliards d’euros. Chaque membre du consortium devrait contribuer plusieurs milliards d’euros, avec une provision d’un milliard dédiée aux aspects sociaux, notamment pour gérer d’éventuelles suppressions de postes parmi les 8 000 salariés de l’opérateur au logo rouge. Ce montage financier vise à rendre l’opération viable tout en évitant qu’un seul acteur ne domine le marché.
Ce projet intéresse le gouvernement français qui y voit une opportunité de maintenir SFR sous contrôle national, à l’abri d’un rachat par des fonds ou opérateurs étrangers. Cette approche renforcerait la souveraineté du secteur des télécoms. Cependant, l’Autorité de la concurrence devra analyser ce dispositif pour écarter tout risque d’entente anticoncurrentielle, exigeant des garanties juridiques solides.
Christel Heydemann, patronne d’Orange, a récemment confirmé des discussions préliminaires, précisant : « On a évidemment déjà été interrogé sur le sujet […] On est évidemment intéressé, à l’écoute et on se doit de regarder […] Maintenant, on est très, très loin d’avoir un schéma d’accord. Il y a eu des discussions préliminaires mais rien n’est fait ».
Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, a également reconnu que Free participait à des pourparlers pour le rachat de SFR. « Si la consolidation nous permet de faire grandir notre modèle, on n’hésitera pas », a déclaré le dirigeant. Toutefois, il a fait savoir que les discussions ne représentent pas des priorités pour Free
A priori, la France reviendrait à trois opérateurs en cas de rachat de SFR. Certains l’espèrent en tout cas. C’est notamment le cas d’Orange.
