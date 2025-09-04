TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Rachat de SFR : Orange, Bouygues Telecom et Free envisagent un consortium
Actualité Mobiles et Tablettes

Rachat de SFR : Orange, Bouygues Telecom et Free envisagent un consortium

4 Sep. 2025 • 18:24
0

Orange, Bouygues Telecom et Free explorent un projet commun pour acquérir SFR, selon les informations de La Lettre. Ce consortium, nommé « projet Python », permettrait aux trois opérateurs de mutualiser leurs ressources financières pour négocier le rachat de l’opérateur détenu par Altice, avant de se répartir ses actifs.

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos

Un investissement massif pour SFR

SFR affiche une valorisation estimée à 28 milliards d’euros. Chaque membre du consortium devrait contribuer plusieurs milliards d’euros, avec une provision d’un milliard dédiée aux aspects sociaux, notamment pour gérer d’éventuelles suppressions de postes parmi les 8 000 salariés de l’opérateur au logo rouge. Ce montage financier vise à rendre l’opération viable tout en évitant qu’un seul acteur ne domine le marché.

Ce projet intéresse le gouvernement français qui y voit une opportunité de maintenir SFR sous contrôle national, à l’abri d’un rachat par des fonds ou opérateurs étrangers. Cette approche renforcerait la souveraineté du secteur des télécoms. Cependant, l’Autorité de la concurrence devra analyser ce dispositif pour écarter tout risque d’entente anticoncurrentielle, exigeant des garanties juridiques solides.

Des discussions en cours, mais rien de concret

Christel Heydemann, patronne d’Orange, a récemment confirmé des discussions préliminaires, précisant : « On a évidemment déjà été interrogé sur le sujet […] On est évidemment intéressé, à l’écoute et on se doit de regarder […] Maintenant, on est très, très loin d’avoir un schéma d’accord. Il y a eu des discussions préliminaires mais rien n’est fait ».

Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, a également reconnu que Free participait à des pourparlers pour le rachat de SFR. « Si la consolidation nous permet de faire grandir notre modèle, on n’hésitera pas », a déclaré le dirigeant. Toutefois, il a fait savoir que les discussions ne représentent pas des priorités pour Free

A priori, la France reviendrait à trois opérateurs en cas de rachat de SFR. Certains l’espèrent en tout cas. C’est notamment le cas d’Orange.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

SFR Logo Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : Free et Bouygues Telecom discutent de l’acquisition complexe

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs Mobiles / Tablettes

Couverture en zone blanche : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile sont mis en demeure

La Poste Mobile Logo Mobiles / Tablettes

Le rachat de La Poste Mobile par Bouygues Telecom est finalisé

Raccordement Fibre Optique Internet

Fibre optique : SFR et Bouygues Telecom réclament 330 millions d’euros à Orange

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Maquettes Galaxy S26

Les Samsung Galaxy S26 reprendraient le design des iPhone 17

4 Sep. 2025 • 16:52
3 Mobiles / Tablettes

Une nouvelle image des Galaxy S26 suggère que Samsung va enfin intégrer les aimants pour la charge sans fil Qi2, tout en adoptant un design...

Anker Soundcore

Anker dévoile un enregistreur vocal pas plus grand qu’une pièce de monnaie

4 Sep. 2025 • 15:15
0 Matériel

Anker vient de dévoiler le Soundcore Work, un enregistreur vocal ultra compact, alimenté par l’IA et conçu pour transcrire,...

Google Logo Loupe

Google doit payer 425 millions de dollars pour violation de la vie privée d’utilisateurs

4 Sep. 2025 • 14:10
0 Internet

Un jury fédéral a ordonné à Google de verser 425 millions de dollars pour avoir collecté les données de millions...

MarsWalker Eufy

MarsWalker + Omni S2 : le robot aspirateur est (enfin) capable de grimper les escaliers

4 Sep. 2025 • 12:40
0 Matériel

Eufy, la marque domotique d’Anker, propose une technologie inédite pour les maisons à plusieurs étages avec le MarsWalker, un...

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 et Galaxy Tab S11 Ultra : tout ce qu’il faut savoir sur les nouvelles tablettes premium de Samsung (specs, prix)

4 Sep. 2025 • 12:15
0 Applications

Galaxy Tab S11 : compacte, élégante et intelligente Samsung enrichit sa gamme premium de tablettes avec la Galaxy Tab S11, tout juste...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Adobe Premiere arrive bientôt sur iPhone et iPad

Adobe Premiere arrive bientôt sur iPhone et iPad

4 Sep. 2025 • 17:25

image de l'article Les Samsung Galaxy S26 reprendraient le design des iPhone 17

Les Samsung Galaxy S26 reprendraient le design des iPhone 17

4 Sep. 2025 • 16:52

image de l'article iPhone 17/17 Pro : les 12 Go de RAM concerneraient trois modèles

iPhone 17/17 Pro : les 12 Go de RAM concerneraient trois modèles

4 Sep. 2025 • 15:45

image de l'article AAPL retrouve de belles couleurs après le maintien du deal financier entre Google et Apple

AAPL retrouve de belles couleurs après le maintien du deal financier entre Google et Apple

4 Sep. 2025 • 15:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site