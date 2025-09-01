Rachat de SFR : Orange dit être intéressé mais « on est très, très loin d’avoir un schéma d’accord »

Le rachat de SFR se poursuit et Christel Heydemann, la patronne d’Orange, a confirmé que des discussions ont eu lieu. Néanmoins, elle fait bien comprendre qu’on est encore loin d’un éventuel accord.

Orange s’intéresse au rachat de SFR

Interviewée par Ecorama pour savoir si Orange était intéressé par le rachat de SFR, Christel Heydemann répond : « On a évidemment déjà été interrogé sur le sujet […] On est évidemment intéressé, à l’écoute et on se doit de regarder […] Maintenant, on est très, très loin d’avoir un schéma d’accord. Il y a eu des discussions préliminaires mais rien n’est fait ».

Elle ajoute ensuite qu’un retour à trois opérateurs (Orange, Bouygues Telecom et Free Mobile) serait une bonne nouvelle. Elle note que le marché des télécoms n’est plus dans les rythmes de croissances connus par les opérateurs depuis les 15 dernières années. Ainsi, un retour à trois opérateurs serait l’occasion de mieux investir dans les réseaux, d’avoir une meilleure efficacité et une stabilité des prix pour les consommateurs. Ce dernier point reste toutefois à confirmer.

Les discussions entre opérateurs se poursuivent

Il y a quelques jours, Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, a confirmé que Free avait aussi entamé des discussions pour le rachat de SFR.

Selon les dernières informations en date qui ont fuité, SFR RED, la marque low-cost de l’opérateur au logo rouge, cristallise les convoitises. Free manifeste un intérêt particulier pour récupérer l’intégralité de SFR RED, complétée par une partie de la clientèle premium de SFR. Cependant, cette approche suscite des réserves. Les observateurs du secteur considèrent cette répartition comme déséquilibrée, créant un déséquilibre concurrentiel qui pourrait compromettre l’ensemble du projet de démantèlement.

Les négociations portent sur des actifs substantiels de SFR : 19 millions d’abonnés mobiles, 6 millions d’abonnés fixes, plusieurs centaines de boutiques et 8 000 employés. Cette masse critique représente un enjeu stratégique majeur pour le repositionnement des opérateurs en France.

Il y a toutefois un problème : les boutiques de SFR. Orange, Bouygues Telecom et Free ne sont pas vraiment intéressés pour les récupérer, ce qui pose un souci au niveau des emplois.