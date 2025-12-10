TENDANCES
KultureGeek Hors-Sujet SpaceX viserait 1500 milliards de valorisation pour son entrée en bourse en 2026
Hors-Sujet

SpaceX viserait 1500 milliards de valorisation pour son entrée en bourse en 2026

10 Déc. 2025 • 19:50
0

Selon plusieurs sources proches du dossier, SpaceX envisagerait une introduction en bourse entre la mi-2026 et la fin 2026, avec pour objectif de lever environ 30 milliards de dollars pour une valorisation stratosphérique de 1,5 000 milliards de dollars. Si ce scénario se réalise, il s’agira de la plus grosse IPO de l’histoire — dépassant même le record établi en 2019 par la firme saoudienne Aramco en 2019 (29 milliards de dollars).

Un revirement stratégique pour l’entreprise d’Elon Musk

Historiquement réticent à entrer en bourse, SpaceX avait envisagé de scinder sa division constellation satellite Starlink pour la rendre publique (en bourse donc), tout en conservant le contrôle sur ses autres activités. Ce projet est aujourd’hui repoussé, et c’est désormais l’ensemble de SpaceX qui serait concerné par l’IPO.

Starship SpaceX 2

D’après Bloomberg citant les mêmes sources, une vente secondaire d’actions a été finalisée récemment, positionnant déjà la valorisation de la société au-delà des 800 milliards de dollars. Plusieurs employés auraient vendu pour environ 2 milliards de dollars d’actions à 420 dollars l’unité — un signal fort envoyé aux marchés avant l’introduction.

Une IPO historique, mais sous le regard attentif des marchés

Si l’opération se concrétise, les marchés financiers assisteront alors à l’arrivée d’un géant de l’industrie spatiale et technologique sur le marché public. À 1,5 000 milliards de dollars de valorisation, SpaceX dépasserait en bourse la plupart des entreprises technologiques mondiales… tout en restant encore loin des cadors que sont Apple, Nvidia ou Microsoft, les trois premières sociétés cotées à avoir passées la barre des 4000 milliards de valorisation.

