Du porno non censuré apparaît sur YouTube avec une recherche

Un signalement sur Reddit révèle que YouTube laisse apparaître des photos de profil pornographiques non censurées via de simples recherches par mots-clés. Cette brèche dans la modération rend ces images accessibles à l’ensemble des internautes, y compris les mineurs et les utilisateurs déconnectés de la plateforme de vidéos.

Des recherches spécifiques affiche du porno sur YouTube

La saisie de termes comme « XXXX,XX,XXX,X,XXXXX,XXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXXXX » dans la barre de recherche de YouTube fait remonter des comptes aux photos de profil sexuelles. La gravité du problème réside dans la visibilité publique de ces images : aucune connexion au compte n’est requise pour voir ces contenus pour adultes.

En parallèle, d’autres brèches permettent de localiser des vidéos explicites. Des termes mènent directement à du contenu inapproprié. Il y a également une présence massive de vidéos hentai non censurées, souvent regroupées dans des playlists étendues.

L’analyse de ces comptes révèle une stratégie sophistiquée pour échapper à la modération automatique. La plupart de ces chaînes ne proposent pas exclusivement du contenu pornographique, mais dissimulent de courtes vidéos (plus ou moins) érotiques au sein de playlists contenant des clips apparemment inoffensifs.

Cette méthode d’évasion s’avère efficace. Les chaînes les plus populaires dépassent les 200 000 abonnés et les vidéos accumulent des millions de vues. Aussi, les comptes se lient fréquemment entre eux, suggérant une activité coordonnée par des bots.

Cette controverse éclate paradoxalement au moment où la plateforme renforce ses outils de protection. YouTube propose une fonctionnalité conçue pour flouter automatiquement les miniatures de vidéos abordant des thèmes pour adultes. Si cette initiative ajoute une couche de sécurité bienvenue pour le contenu vidéo, elle ne couvre pas les photos de profil, laissant ces images explicites totalement visibles et non floutées pour le grand public.