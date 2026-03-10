TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science La startup Lux Aeterna veut mettre au point des satellites réutilisables
Science

La startup Lux Aeterna veut mettre au point des satellites réutilisables

3 min.
10 Mar. 2026 • 15:30
0

La réutilisation des fusées a bouleversé l’industrie spatiale en dix ans, au point d’offrir une place de leadership à la société privée SpaceX. Et justement, un ancien de SpaceX estime que la prochaine avancée concernera les… satellites ! Créée fin 2024 par Brian Taylor, la startup Lux Aeterna planche sur des plateformes dotées d’un bouclier thermique intégré, capables de revenir dans l’atmosphère en ramenant leurs charges utiles intactes.

10 millions de dollars pour accélérer Delphi, un premier vol prévu en 2027

Lux Aeterna vient d’annoncer une premièreb levée de fonds (dite d’amorçage) de 10 millions de dollars, menée par Konvoy, avec la participation de Decisive Point, Cubit Capital, Wave Function, ainsi que des investisseurs comme Space Capital, Dynamo Ventures et Channel 39. Ce financement doit soutenir la conception et la construction de Delphi, un véhicule dont le lancement est déjà planifié sur une fusée SpaceX, avec une fenêtre annoncée au premier trimestre 2027.

Lux Aeterna satellite

L’objectif est de permettre à des clients de tester des matériaux, des composants ou des charges hébergées en orbite, puis de les récupérer au Koonibba Test Range en Australie, via un partenariat avec Southern Launch.

Le défi : survivre à la rentrée atmosphérique sans exploser les coûts

Revenir de l’espace implique une plongée à très haute vitesse, générant des températures extrêmes. Or, protéger un engin avec des matériaux de rentrée ajoute de la masse, donc renchérit le lancement. Résultat, la plupart des satellites sont soit détruits en fin de vie lors de leur désorbitation, soit envoyés sur une orbite “cimetière”.

Vers des satellites « upgradables »

Une logique de maintenance et de mise à niveau

Des startups comme Varda ou Inversion travaillent déjà sur des capsules capables de ramener des échantillons. Lux Aeterna vise encore plus large et souhaite rendre réutilisables des satellites de télécommunications ou d’observation. « Nos ambitions sont bien plus grandes que la simple rentrée atmosphérique », affirme Brian Taylor, qui défend l’idée d’une mise à niveau régulière des charges utiles (calcul embarqué, capteurs, caméras hyperspectrales) plutôt que de reconstruire un satellite à chaque génération.

Reste à prouver que l’équation économique tient — entre la fabrication, le lancement, le retour sur Terre et la remise en état, les coûts risquent fort d’exploser — et à franchir un véritable mur réglementaire : obtenir une licence de rentrée aux États-Unis reste difficile, ce qui explique d’ailleurs pourquoi Lux Aeterna mise d’abord sur l’Australie pour valider sa technologie.

SOURCETechcrunch

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Starlink satellite Internet

SpaceX : Starlink dépasse les 10 000 satellites pour Internet

Starshield Internet

Les satellites Starshield de SpaceX accusés d’utiliser des fréquences interdites

Starlink Satellites Solaires Internet

Starlink va abaisser 4 400 satellites utilisés pour Internet et se justifie

Kuiper Internet

Kuiper : Amazon va lancer ses satellites-internet à l’aide des fusées de son concurrent direct, SpaceX

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

YouTube Logo

YouTube étend son outil détectant les deepfakes IA aux politiques et journalistes

10 Mar. 2026 • 18:21
0 Internet

YouTube étend aujourd’hui sa fonctionnalité de détection de deepfakes IA aux journalistes, responsables gouvernementaux et...

Moltbook 1

Meta rachète Moltbook, le réseau social pour les bots IA

10 Mar. 2026 • 17:00
0 Internet

Meta vient d’acquérir Moltbook, un réseau social de type Reddit où des agents d’intelligence artificielle publient et...

Yan LeCun

Yann LeCun lève 1,03 milliard de dollars pour AMI, sa startup qui veut dépasser les limites des IA génératives

10 Mar. 2026 • 14:15
1 Business

Nouvelle démonstration de force sur le marché de l’intelligence artificielle : Advanced Machine Intelligence (AMI), la startup...

robot modulaire

Ces robots modulaires qui se “reconfigurent” pourraient préfigurer l’avenir de la robotique

10 Mar. 2026 • 12:50
0 Science

Et si, demain, un robot n’avait plus de forme fixe ? Des chercheurs viennent de présenter une nouvelle approche de la robotique modulaire :...

Jay Graber Bluesky

Bluesky change de capitaine : Jay Graber quitte le poste de CEO, Toni Schneider prend l’intérim

10 Mar. 2026 • 11:25
0 Internet

Le réseau social décentralisé Bluesky tourne une page importante de sa petite histoire. Jay Graber, figure centrale du projet depuis...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Pénurie de RAM et prix des PC portables : Apple résiste mieux, mais pas totalement

Pénurie de RAM et prix des PC portables : Apple résiste mieux, mais pas totalement

10 Mar. 2026 • 17:49

image de l'article 50 ans d’Apple : Steve Wozniak raconte les premiers pas d’une grande aventure technologique

50 ans d’Apple : Steve Wozniak raconte les premiers pas d’une grande aventure technologique

10 Mar. 2026 • 16:55

image de l'article Tests MacBook Neo : un excellent Mac pour la majorité des utilisateurs

Tests MacBook Neo : un excellent Mac pour la majorité des utilisateurs

10 Mar. 2026 • 15:25

image de l'article Apple fait la promo de la Formule 1 avec une vidéo humour de Tim Cook

Apple fait la promo de la Formule 1 avec une vidéo humour de Tim Cook

10 Mar. 2026 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site