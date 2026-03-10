TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Ces robots modulaires qui se “reconfigurent” pourraient préfigurer l’avenir de la robotique
Science

Ces robots modulaires qui se “reconfigurent” pourraient préfigurer l’avenir de la robotique

2 min.
10 Mar. 2026 • 12:50
0

Et si, demain, un robot n’avait plus de forme fixe ? Des chercheurs viennent de présenter une nouvelle approche de la robotique modulaire : des machines composées uniquement de “jambes” autonomes capables de s’assembler en une multitude de configurations. Publiée dans la revue scientifique PNAS, cette étude décrit des prototypes qui peuvent passer d’un module isolé à un quadrupède ou à des formes plus inattendues, en fonction du nombre d’éléments connectés.

Une brique de base minimale… mais complète

Le principe repose sur des modules appelés “jambes autonomes”. Chaque unité embarque sa propre alimentation, ses capteurs, un processeur et ses actionneurs. Seule, elle peut déjà réaliser des mouvements simples : rouler, pivoter autour d’un noyau sphérique, voire effectuer de petits sauts. L’idée est de réduire au maximum les préconceptions humaines sur la forme d’un robot, pour laisser la “morphologie” émerger en fonction de la tâche et de l’environnement.

Des milliards de corps possibles

18 points d’attache et un effet combinatoire explosif

Chaque module dispose de 18 zones d’accroche. Résultat : deux unités peuvent être assemblées de centaines de façons, et dès cinq modules, l’espace des possibilités se chiffre en centaines de milliards de combinaisons. Dans certaines architectures, des modules cessent même d’être des “jambes” au sens strict : ils deviennent une colonne vertébrale ou un élément de soutien qui ne touche plus le sol pendant la marche.

Robustes, agiles… mais pas encore auto-réparables

Ces robots affichent une locomotion parfois dérangeante, proche d’un déplacement arachnéen, mais leur intérêt est très concret : ils peuvent être rapidement réassemblés, adaptés à un terrain irrégulier, voire continuer à fonctionner malgré des dommages structuraux. En revanche, ils ne savent pas encore “absorber” de nouveaux modules de façon autonome, se reconfigurer pour se réparer, ni se répliquer.

À mesure que ces « briques autonomes » seront standardisées et produites en série, la robotique pourrait gagner une nouvelle forme de flexibilité, avec des machines capables d’évoluer sur le terrain et de s’adapter rapidement à tout type d’environnement.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Robot Figure 02 laundery Science

Le CEO d’une société de robotique utilise son propre robot… pour faire les tâches domestiques

Vulcan 3 Science

Vulcan 3 : cette main robotique ambidextre est capable de reproduire l’alphabet de la langue des signes

Robot Neo Science

Les robots Neo gagnent du QI grâce à l’IA de Redwood AI

Digit robot de livraison Science

Amazon va tester des robots de livraison alimentés par l’IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Jay Graber Bluesky

Bluesky change de capitaine : Jay Graber quitte le poste de CEO, Toni Schneider prend l’intérim

10 Mar. 2026 • 11:25
0 Internet

Le réseau social décentralisé Bluesky tourne une page importante de sa petite histoire. Jay Graber, figure centrale du projet depuis...

Conan le Barbare

Conan le Barbare : Arnold Schwarzenegger annonce une suite, avec le réalisateur de Mission Impossible

10 Mar. 2026 • 10:15
0 Geekeries

Plus de quatre décennies après Conan le Barbare, Arnold Schwarzenegger relance l’espoir des fans : un nouveau film centré sur...

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour février 2026

10 Mar. 2026 • 9:04
0 Mobiles / Tablettes

Les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en ce qui concerne le mois de...

Super Mario Galaxy Le Film

Super Mario Galaxy le film : voici la bande-annonce finale

9 Mar. 2026 • 22:26
0 Geekeries

Nintendo et Illumination diffusent aujourd’hui la bande-annonce finale de Super Mario Galaxy le film. Le premier trailer avait été...

OpenAI Logo

OpenAI rachète Promptfoo pour muscler la sécurité des agents IA

9 Mar. 2026 • 20:47
0 Internet

La course aux agents IA a un angle mort : la sécurité. OpenAI y répond en rachetant Promptfoo, une start-up de deux ans...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple fête ses 50 ans : David Pogue publie un livre-enquête de 608 pages sur l’histoire de la marque

Apple fête ses 50 ans : David Pogue publie un livre-enquête de 608 pages sur l’histoire de la marque

10 Mar. 2026 • 12:55

image de l'article Apple fabrique désormais le quart de ses iPhone en Inde

Apple fabrique désormais le quart de ses iPhone en Inde

10 Mar. 2026 • 11:35

image de l'article Apple Magic Keyboard avec Touch ID, Magic Mouse et Magic Trackpad en promotion sur Amazon

Apple Magic Keyboard avec Touch ID, Magic Mouse et Magic Trackpad en promotion sur Amazon

10 Mar. 2026 • 10:17

image de l'article App Tracking Transparency : en Allemagne, éditeurs et publicitaires relancent l’offensive antitrust contre Apple

App Tracking Transparency : en Allemagne, éditeurs et publicitaires relancent l’offensive antitrust contre Apple

10 Mar. 2026 • 9:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site