Actualité Mobiles et Tablettes

Le smartphone Trump T1 doré est encore reporté

31 Déc. 2025 • 16:38
Le T1 Phone, à savoir un projet de smartphone doré porté par la Trump Organization, subit un nouveau revers. Trump Mobile a une nouvelle fois retardé la sortie qui devait initialement avoir lieu avant la fin de 2025. L’opérateur a indiqué au Financial Times qu’il y avait une « forte probabilité » que l’appareil ne soit pas expédié ce mois-ci, attribuant ce contretemps au récent shutdown du gouvernement américain.

Le T1 Phone de Trump attendra

Annoncé en juin au prix de 499 dollars, ce smartphone visait à concurrencer Apple et Samsung en capitalisant sur le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. La promesse initiale était audacieuse : un appareil « fabriqué aux États-Unis », comme l’indiquait Trump Mobile. Cette revendication s’inscrivait dans la ligne politique de Donald Trump qui menaçait alors les géants de la tech de droits de douane de 25 % s’ils ne rapatriaient pas leur production sur le sol américain.

Cependant, face au scepticisme des experts (qui rappellent que moins de 5 % des composants d’un iPhone sont produits aux États-Unis), l’entreprise a rapidement rétropédalé. Quelques semaines après l’annonce, le matériel promotionnel a été subtilement modifié pour indiquer que le téléphone serait « amené à la vie aux États-Unis » plutôt que fabriqué localement.

En attendant le T1 Phone, Trump Mobile a discrètement diversifié son offre en vendant des modèles de seconde main de ses concurrents directs. Le site propose désormais l’iPhone 15 (sorti en 2023) à 629 dollars et le Samsung S24 (début 2024) à 459 dollars. L’opérateur virtuel vante ces produits reconditionnés comme étant libres de tout « prix gonflé », bien qu’un iPhone 16 neuf ne coûte que 70 dollars de plus chez Apple.

L’équipe derrière le projet, incluant Donald Trump Jr. et Eric Trump, se fait discrète depuis le lancement. Eux qui promettaient de s’attaquer aux « performances médiocres » du secteur mobile en s’associant aux « meilleures personnes de l’industrie » peinent pour l’instant à concrétiser leur vision d’une alternative patriotique crédible.

