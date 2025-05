Après Apple, Donald Trump menace Samsung et autres d’une taxe de 25 %

Donald Trump a intensifié ses pressions sur les constructeurs de smartphones en annonçant des droits de douane de 25 % visant non seulement Apple, mais aussi Samsung et d’autres groupes. Cette mesure vise à encourager la relocalisation de la production de leurs téléphones aux États-Unis.

Une menace élargie aux fabricants de smartphones

Lors d’un échange à la Maison Blanche, Donald Trump a clarifié ses intentions. Interrogé sur l’application des droits de douane de 25 % à Apple, il a répondu : « Ce serait plus large. Cela concernerait aussi Samsung et tous ceux qui fabriquent ce type de produit, sinon ce ne serait pas juste ». Ces taxes, qualifiées de « correctement conçues » par le président américain, devraient entrer en vigueur d’ici fin juin, bien qu’aucun détail précis n’ait été fourni.

Cette déclaration fait suite à un message publié plus tôt sur le réseau social Truth Social, où Donald Trump avertissait Apple d’une taxe de 25 % si la production de l’iPhone ne quittait pas l’étranger pour les États-Unis. Cet ultimatum intervient quelques jours après une rencontre entre le président américain et Tim Cook, patron d’Apple, à la Maison Blanche. À ce sujet, Donald Trump a rapporté : « Il m’a dit qu’il allait construire des usines en Inde. J’ai répondu que c’était acceptable, mais qu’il ne vendrait pas ici sans droits de douane, c’est comme ça ».

Un défi majeur pour Apple et Samsung

La demande de Donald Trump représente un défi de taille pour Apple et Samsung, dont les chaînes de production sont solidement ancrées en Asie. La région offre un écosystème riche en fournisseurs, en expertise manufacturière et en ingénierie, difficile à reproduire aux États-Unis à court terme. Relocaliser la production nécessiterait des investissements colossaux et une réorganisation logistique complexe, sans garantie de maintenir les coûts actuels.

Pour Apple, qui assemble la majorité de ses iPhone en Chine via des partenaires comme Foxconn, cette menace pourrait bouleverser sa stratégie. Samsung, bien que plus diversifié géographiquement, dépend également de l’Asie pour ses smartphones. Les deux entreprises pourraient devoir réévaluer leurs priorités pour éviter des surcoûts qui impacteraient les prix pour les consommateurs.

Une stratégie économique à double tranchant

En visant une relocalisation de la production, Donald Trump cherche à stimuler l’emploi et l’industrie aux États-Unis. Cependant, cette politique pourrait avoir des répercussions. Des droits de douane élevés risquent d’augmenter les prix des appareils, ce qui pourrait peser sur le pouvoir d’achat des Américains. De plus, la mise en place d’un écosystème de production local prendra du temps, un défi que les entreprises technologiques devront relever sous pression.

Pour l’heure, ni Apple ni Samsung n’ont commenté ces annonces. Les regards se tournent désormais vers les discussions à venir et les détails des droits de douane envisagés.