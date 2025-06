T1 Phone et Trump Mobile : Trump lance son smartphone et son opérateur

La Trump Organization, dirigée par les fils du président Donald Trump, a lancé Trump Mobile, un nouvel opérateur. Ce projet, présenté comme une alternative patriotique aux géants des télécoms, promet une connectivité 5G « abordable ». Il y a également l’annonce d’un smartphone, le T1 Phone.

Le « 47 Plan » : un forfait tout compris

Au cœur de Trump Mobile se trouve le « 47 Plan », un forfait à 47,45 dollars par mois, en référence au mandat de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. Cette offre, sans engagement, inclut plusieurs éléments :

Appels, messages et Internet en illimité.

Protection complète des appareils.

Assistance routière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via Drive America.

Services de télésanté, avec consultations médicales virtuelles, soutien à la santé mentale et commande de médicaments.

Appels internationaux gratuits vers plus de 100 pays, dont ceux abritant des bases militaires américaines, pour soutenir les familles de militaires.

Trump Mobile mise sur un service client de qualité. L’entreprise promet un support permanent assuré par des agents basés aux États-Unis, sans recours à des systèmes automatisés. Le service fonctionne via Liberty Mobile, un opérateur virtuel (MVNO) utilisant le réseau de T-Mobile aux États-Unis, garantissant une bonne couverture.

Le T1 Phone : un smartphone « made in America »

En parallèle, Trump Mobile a présenté le T1 Phone, un smartphone à 499 dollars disponible en précommande. Décrit comme « conçu et fabriqué aux États-Unis », ce téléphone arbore une finition dorée ornée d’un drapeau américain et du logo T1. Cependant, la page officielle contient des erreurs : la RAM est listée comme le stockage et une mention évoque une « caméra longue durée de 5 000 mAh », probablement une confusion avec la batterie.

Les caractéristiques techniques annoncées incluent :

Un écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un appareil photo principal de 50 mégapixels

Un port USB-C

Une prise jack 3,5 mm

Android 15

Malgré ces caractéristiques, l’absence de détails sur le processeur et d’autres éléments suscite des interrogations. Le téléphone sera disponible septembre au prix de 499 dollars.