T1 : le smartphone Trump « Made in America »… est fabriqué en Chine

Il faut le lire pour le croire : Trump Mobile a annoncé son tout premier smartphone, le T1, le présentant comme « conçu et fabriqué aux États-Unis » — une démarche patriotique qui semble répondre aux appels de longue date de Donald Trump en faveur d’une fabrication technologique nationale. Le T1 arbore un boîtier doré, un écran AMOLED de 6,8 pouces, un capteur d’empreintes sous l’écran et la reconnaissance faciale, des caractéristiques techniques incluant aussi Android 15, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh. Oui mais voilà, il semble bien que les composants du téléphone — y compris l’écran, les caméras, et peut-être même le processeur — sont importés de Chine, ce qui jette un gros doute sur l’authenticité de l’étiquette « Made in the USA », mais après tout, cette administration n’en est certainement pas à un mensonge près…

En effet, malgré les affirmations de la Trump Organization, des internautes ont rapidement découvert que le T1 est une copie presque conforme du T-Mobile REVVL 7 Pro 5G, un appareil fabriqué par Wingtech, entreprise chinoise détenue par Luxshare. Des détails clés — comme les dimensions, les spécifications et la disposition des caméras — correspondent point pour point au modèle de T-Mobile, ce dernier étant d’ailleurs vendu à un prix bien inférieur au T1. Les seules différences évidentes semblent être esthétiques (et encore…), soit la finition dorée du T1 et évidemment la marque de ce modèle. Il est donc plus que probable que le T1 ne soit qu’un mobile chinois importé et relooké, avec peu ou pas de conception ou d’assemblage réellement effectués aux États-Unis, sachant que la plupart des composants sus-cités ne sont de toute façon pas fabriqués sur le sol américain.

Le T1 subira t-il les taxes douanières américaines en raison de la provenance de ses composants ? Une plainte pour publicité mensongère sera t-elle lancée ? Le suspens est à son comble…