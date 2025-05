L’administration Trump tente de nouveau de freiner les efforts de la Chine vers l’IA

Un tour de vis supplémentaire : l’administration Trump a introduit de nouveaux contrôles à l’exportation visant les logiciels d’automatisation de conception électronique (EDA), dans le but de restreindre davantage encore l’accès de la Chine aux technologies avancées utilisées dans le développement de puces d’intelligence artificielle. Les principaux fournisseurs de logiciels EDA — Siemens EDA, Synopsys et Cadence — ont confirmé avoir reçu des notifications du Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du Département du commerce américain, leur indiquant qu’une licence sera désormais requise pour exporter ou transférer ces outils vers des clients chinois ou des entités militaires chinoises. Ces logiciels sont essentiels à la conception, au test et à la surveillance des semi-conducteurs dans divers secteurs comme l’automobile, les réseaux et la fabrication de puces.

Bien que ces restrictions visent à freiner les avancées de la Chine en matière d’IA et de fabrication de puces, elles provoquent également des répercussions sur le secteur technologique américain. Synopsys a ainsi suspendu ses prévisions financières en raison des incertitudes pesant sur le secteur, et des entreprises comme Nvidia ont signalé d’importantes pertes de revenus liées à des restrictions similaires portant sur l’exportation de puces vers la Chine.