Ce n’est vraiment pas une surprise : le site du smartphone Trump T1 ne porte plus aucune mention « Made in the USA »… alors même que l’argument d’une fabrication locale était largement mis en avant lors de la présentation initiale du mobile par Donald Trump ! Comme nous l’expliquions dans un précédent article, les États-Unis ne disposent pas des unités de production ni du personnel qualifié idoine pour produire les nombreux composants clefs nécessaires à la fabrication d’un smartphone. La présentation initiale du T1 s’apparentait donc clairement à de la publicité mensongère, tant et si bien que l’équipe juridique de Trump aura sans doute préféré ne pas risquer un « bad buzz » de plus (« bad buzz » il y a de toute façon puisque Trump se targue de privilégier la production locale en vendant un smartphone in fine fabriqué en Chine).

Voilà ce qui était affiché sur la page du mobile il y a quelques jours encore. La mention « Made in the USA » est même affichée en majuscules

La mention « Made in the USA » laisse désormais la place à une sorte de slogan – « With American hands behind every device « – ne voulant rien dire de précis ou presque. A noter que certaines spécifications du mobile annoncées initialement ne sont même plus affichées (écran, RAM), ce qui laisse entrevoir une fiche technique revue à la baisse. Un smartphone bien à l’image de l’administration Trump en somme…