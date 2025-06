SpaceX : le Starship 36 explose sur le site de test de la Starbase

Décidément, c’est la loi des séries : dans la nuit de mercredi à jeudi, une violente explosion s’est produite vers 23 h (heure locale) sur le site de test de Massey’s Testing Center à Starbase, au Texas, alors que SpaceX s’apprêtait à effectuer un essai statique du vaisseau Starship 36 en vue de son dixième vol d’essai. L’explosion est survenue environ 30 minutes après le début du chargement des propergols, mais avant même que les moteurs ne soient allumés pour le test statique. SpaceX a rapidement rassuré en indiquant qu’aucune personne n’a été blessée et que la zone autour du site était sécurisée. Le feu brûlait encore deux heures après l’incident selon les images diffusées en direct par NASASpaceflight et LabPadre.

L’explosion survient à 1h56 et 30 secondes sur la vidéo

L’origine de l’explosion reste inconnue, et l’on note évidemment qu’il s’agit là du quatrième incident de rang pour SpaceX, les trois vols d’essais précédents s’étant soldés par l’explosion de la fusée. SpaceX a publié un communiqué sur l’incident : « Le mercredi 18 juin, vers 23 h (heure centrale), le Starship en préparation pour son dixième vol d’essai a connu une anomalie majeure alors qu’il se trouvait sur un banc d’essai à Starbase. Une zone de sécurité autour du site avait été maintenue tout au long de l’opération, et tout le personnel est sain et sauf. Notre équipe à Starbase travaille activement, en collaboration avec les autorités locales, à sécuriser le site de test ainsi que les environs immédiats. Il n’y a aucun danger pour les résidents des communautés avoisinantes, et nous demandons aux individus de ne pas tenter de s’approcher de la zone tant que les opérations de sécurisation sont en cours. »

Voilà en tout cas qui ne va pas faire les affaires du programme Artemis, dont la suite (Artemis III) dépend largement du Starship. La NASA doit commencer à se demander si le fait de miser sur SpaceX était le bon choix au final…