Starship : le second étage a explosé lors de l’ascension du 7ème vol d’essai

Le septième vol d’essai du Starship de SpaceX s’est soldé par un demi-échec ou un demi-succès, c’est selon : le deuxième étage de la fusée a en effet explosé pendant son ascension au-dessus de l’océan Atlantique. Elon Musk a partagé une vidéo de l’incident montrant des débris illuminant le ciel. L’équipe de communication de SpaceX a précisé que la télémétrie avait notifié des défaillances moteurs durant l’ascension, suivies de la perte de contact avec le deuxième étage surnommé le « Ship ». SpaceX analyse les données pour identifier la cause de l’explosion, tandis que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a émis un avis aux pilotes concernant les débris tombant dans certaines zones autour de la base de lancement.

🚀 L’entreprise SpaceX d’Elon Musk a perdu ce jeudi tout contact avec le second étage de sa mégafusée Starship lors d’un nouveau vol d’essai au cours duquel elle a toutefois réussi la complexe manœuvre de rattrapage du premier étage, une prouesse #AFP pic.twitter.com/PHn7ZkI5BI — Agence France-Presse (@afpfr) January 17, 2025

Malgré l’explosion, ce 7ème essai a permis d’atteindre certains des objectifs fixés par SpaceX. Les moteurs Raptor du Ship ont ainsi fonctionné avec succès durant l’ascension, et SpaceX a pu pour la seconde fois récupérer le booster Super Heavy en le saisissant avec les bras mécaniques de la tour de lancement du Starbase. Le lacement devait également démontrer les améliorations apportées au Starship et permettre d’effectuer son premier déploiement de charge utile. En d’autres termes, l’incident du jour n’a pas empêché SpaceX de progresser vers l’objectif des vols commerciaux (et plus hypothétiquement vers Mars).