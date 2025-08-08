HBO Max : Warner Bros. Discovery va durcir ses mesures contre le partage de mots de passe

Warner Bros. Discovery prévoit de renforcer dès septembre la lutte contre le partage de mots de passe sur HBO Max. Le patron de la branche streaming, JB Perette, a annoncé que les utilisateurs seront incités à payer 7,99 dollars/mois pour ajouter un membre extérieur à leur foyer, qui disposera alors de son propre compte, mot de passe et profil. Jusqu’à présent, cette mesure restait facultative, mais elle deviendra plus contraignante d’ici quelques semaines, avec des messages incitant clairement à agir. Les contrôles s’appuieront sur les informations de compte, l’adresse IP, l’identifiant d’appareil et l’activité des utilisateurs, autant de données permettant de repérer les partages hors foyer. Un seul membre supplémentaire pourra être ajouté par abonnement, et ce à un tarif à peine inférieur à l’offre avec publicités à 9,99 dollars/mois.

Cette stratégie suit une voie déjà tracée par Netflix et Disney, ces derniers ayant enregistré une croissance notable des abonnés et des revenus après avoir imposé des restrictions similaires. L’offre HBO Max se décline actuellement en trois formules : 9,99 dollars/mois avec publicités, 16,99 dollars sans publicité et 20,99 dollars/mois pour la version Premium avec affichage 4K. On note que ce train de mesures intervient dans un contexte de rebranding : après avoir abandonné le nom « Max » adopté deux ans plus tôt, la plateforme a récemment retrouvé son appellation HBO Max, jugée plus reconnaissable et porteuse auprès du public.