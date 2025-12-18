TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Free Mobile va proposer l’eSIM sur d’autres montres connectées, après l’Apple Watch
Actualité Mobiles et Tablettes

Free Mobile va proposer l’eSIM sur d’autres montres connectées, après l’Apple Watch

18 Déc. 2025 • 20:13
0

Free Mobile propose depuis peu l’option eSIM sur Apple Watch, mais pas encore sur les autres montres connectées sous Wear OS. Il ne faut toutefois pas s’inquiéter : cela arrive.

Free Logo

Bientôt l’eSIM de Free Mobile pour les montres connectées

Sur une fiche d’assistance, Free Mobile indiquait au départ : « L’option eSIM Watch sera disponible prochainement pour les montres Wear OS ». Pour une raison étonnante, cette mention a depuis disparu. Mais l’opérateur avait déjà indiqué à Univers Freebox en octobre que l’Apple Watch n’allait pas être la seule montre à avoir le support de l’eSIM.

Il faut savoir qu’Orange et SFR proposent déjà l’eSIM, et voilà maintenant que Free Mobile s’ajoute à la liste. Le point fort de l’opérateur de Xavier Niel est que l’option est gratuite, là où les deux autres opérateurs facturent 5 €/mois. Ce montant s’ajoute au prix du forfait pour le smartphone qui accompagne la montre. Free Mobile a donc un avantage ici, ses offres sont à retrouver en cliquant ici.

Quand viendra le support de l’eSIM pour les autres montres connectées, comme les Google Pixel Watch et Samsung Galaxy Watch ? Il n’y a pas encore une date précise pour le moment. À voir si Free Mobile fera un cadeau à temps pour Noël ou s’il faudra attendre 2026 pour en profiter.

Dans le cas d’Apple, Free Mobile propose la vente des Apple Watch en plus de proposer l’option eSIM. Il n’est pas dit si l’opérateur vendra aussi des montres connectées d’autres marques à l’avenir.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Free Logo Mobiles / Tablettes

Free Mobile facilite l’installation de l’eSIM sans QR Code

Free Logo Mobiles / Tablettes

Déjà disponibles sur iPhone, Free Mobile va proposer deux nouveautés pour l’eSIM sur Android

Free Mobile Forfait 3.99 Euros Mai 2025 Mobiles / Tablettes

Free Mobile lance un forfait 20 Go à 3,99€

Free Logo Mobiles / Tablettes

Free Mobile accélère pour la 4G à 900 MHz

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Telecommande Wii

Après 15 ans, Nintendo remporte son procès pour la manette Wii

18 Déc. 2025 • 19:44
0 Matériel

La justice allemande a tranché en faveur de Nintendo dans son litige historique contre Nacon (ex-BigBen) concernant la contrefaçon de la...

Ray3 Modify

Luma dévoile Ray3 Modify, un générateur de vidéos qui permet de modifier à la volée les séquences créées

18 Déc. 2025 • 18:31
0 Logiciels

La startup Luma, spécialisée dans la génération vidéo et 3D par intelligence artificielle (et soutenue par a16z),...

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 décembre (livraison avant Noël)

18 Déc. 2025 • 18:30
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Barrettes RAM DDR5 Crucial Micron

La pénurie de RAM va continuer en 2026, annonce l’un des principaux fabricants

18 Déc. 2025 • 18:00
0 Matériel

Micron prévient que les conditions d’approvisionnement en RAM et NAND resteront tendues « jusqu’à et au-delà...

Pornhub

Pornhub : après un piratage de données, les hackers font du chantage

18 Déc. 2025 • 16:30
0 Internet

Le site pornographique Pornhub est la cible d’une tentative d’extorsion menée par le collectif Scattered Lapsus$ Hunters, qui...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple critique le DMA en Europe et encense les demandes du Japon

Apple critique le DMA en Europe et encense les demandes du Japon

18 Dec. 2025 • 18:56

image de l'article Imperfect Women : une date de diffusion pour le prochain thriller psychologique d’Apple TV

Imperfect Women : une date de diffusion pour le prochain thriller psychologique d’Apple TV

18 Dec. 2025 • 18:10

image de l'article Le patron d’Epic Games critique Apple et ses frais sur les App Store alternatifs au Japon

Le patron d’Epic Games critique Apple et ses frais sur les App Store alternatifs au Japon

18 Dec. 2025 • 17:31

image de l'article iPhone pliable : des contraintes de production pourraient limiter les stocks dès le lancement

iPhone pliable : des contraintes de production pourraient limiter les stocks dès le lancement

18 Dec. 2025 • 15:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site