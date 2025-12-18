Free Mobile va proposer l’eSIM sur d’autres montres connectées, après l’Apple Watch

Free Mobile propose depuis peu l’option eSIM sur Apple Watch, mais pas encore sur les autres montres connectées sous Wear OS. Il ne faut toutefois pas s’inquiéter : cela arrive.

Bientôt l’eSIM de Free Mobile pour les montres connectées

Sur une fiche d’assistance, Free Mobile indiquait au départ : « L’option eSIM Watch sera disponible prochainement pour les montres Wear OS ». Pour une raison étonnante, cette mention a depuis disparu. Mais l’opérateur avait déjà indiqué à Univers Freebox en octobre que l’Apple Watch n’allait pas être la seule montre à avoir le support de l’eSIM.

Il faut savoir qu’Orange et SFR proposent déjà l’eSIM, et voilà maintenant que Free Mobile s’ajoute à la liste. Le point fort de l’opérateur de Xavier Niel est que l’option est gratuite, là où les deux autres opérateurs facturent 5 €/mois. Ce montant s’ajoute au prix du forfait pour le smartphone qui accompagne la montre. Free Mobile a donc un avantage ici, ses offres sont à retrouver en cliquant ici.

Quand viendra le support de l’eSIM pour les autres montres connectées, comme les Google Pixel Watch et Samsung Galaxy Watch ? Il n’y a pas encore une date précise pour le moment. À voir si Free Mobile fera un cadeau à temps pour Noël ou s’il faudra attendre 2026 pour en profiter.

Dans le cas d’Apple, Free Mobile propose la vente des Apple Watch en plus de proposer l’option eSIM. Il n’est pas dit si l’opérateur vendra aussi des montres connectées d’autres marques à l’avenir.