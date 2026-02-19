Le très attendu Replaced de nouveau reporté pour cause de peaufinage

Attendu de longue date par les amateurs de jeux indés, Replaced ne sortira finalement pas le 12 mars comme prévu. Le studio Sad Cat Studios a en effet annoncé un nouveau report, fixant désormais la date de lancement au 14 avril 2026.

Ce délai d’un mois reste mesuré pour un titre en développement depuis près de cinq ans. Selon l’équipe de devs, le jeu est « techniquement terminé », mais nécessite encore quelques semaines supplémentaires de finition. Le studio souhaite proposer dès le premier jour de lancement une expérience « soignée, stable et fidèle à la vision originale » du projet, ce qui n’est pas un luxe dans un secteur où les jeux non-finalisés sont de plus en plus courants.

Un développement marqué par les bouleversements géopolitiques

Ce n’est pas la première fois que Replaced voit son calendrier évoluer. Les précédents retards étaient liés à un contexte géopolitique bien plus complexe : le studio, initialement basé en Biélorussie, a dû déménager à Chypre après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, un changement majeur qui a inévitablement impacté la production du titre.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Un univers rétro-futuriste ambitieux

Pour rappel, Replaced se présente comme un jeu d’action et de plateforme en 2.5D à l’esthétique pixel art particulièrement soignée. L’intrigue plonge les joueurs dans une Amérique alternative des années 1980, dystopique et cyberpunk. On y incarne une intelligence artificielle piégée contre son gré dans un corps humain, évoluant dans un monde brutal mêlant combats au corps-à-corps précis et affrontements à distance dynamiques.

Le titre sera disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam, Epic Games Store, GOG et le Microsoft Store, avec une sortie day one dans le Xbox Game Pass.