Jeux vidéo

Replaced : le superbe jeu indé cyberpunk a enfin une date de sortie

5 Déc. 2025 • 9:45
Longtemps attendu par les amateurs de jeux indépendants et d’univers rétro-futuristes, Replaced tient enfin sa date de sortie. Le studio Sad Cat Studios a confirmé l’arrivée de son tout premier jeu pour le 12 mars 2026, après plusieurs années de report. Ce titre en 2.5D mêlant action, plateforme et narration s’annonce déjà comme l’un des projets visuellement les plus marquants de sa génération.

Un univers dystopique inspiré des années 80

L’intrigue prend place dans une Amérique alternative des années 1980, ravagée par un hiver nucléaire. Dans ce monde où les néons percent la pluie battante et où la technologie côtoie la décrépitude industrielle, le joueur incarne R.E.A.C.H., une intelligence artificielle piégée malgré elle dans un corps humain. « Entrez dans un monde où chaque ombre cache un secret ». 

Un gameplay fluide et spectaculaire

Replaced repose sur un gameplay orienté action avec des effets « cinématographiques » en 2.5D, un gameplay combinant combats au corps à corps précis, attaques à distance et séquences de plateforme dynamiques. Les affrontements s’enchaînent avec une grande fluidité (les animations sont superbes), tandis que l’exploration, l’escalade et les courses-poursuites occupent une place centrale dans l’aventure.

Un développement mouvementé

Initialement annoncé en 2021, le projet a connu de lourds retards, notamment en raison du contexte géopolitique ayant contraint l’équipe à quitter la Biélorussie pour s’installer à Chypre. Malgré ces obstacles, le studio a poursuivi son ambition artistique avec le soutien de l’éditeur Thunderful Games.

Avec sa direction artistique somptueuse, son ambiance cyberpunk immersive et son gameplay nerveux, Replaced s’annonce comme l’une des sorties indépendantes majeures de 2026, sur PC, Xbox Series et day one dans le Xbox Game Pass Ultimate.

