TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo ROUTINE : le jeu d’horreur spatial a enfin une date de sortie… 13 ans après son annonce initiale ! (trailer)
Jeux vidéo

ROUTINE : le jeu d’horreur spatial a enfin une date de sortie… 13 ans après son annonce initiale ! (trailer)

30 Oct. 2025 • 19:54
0

Après plus d’une décennie d’un développement particulièrement tumultueux, le jeu d’horreur et de science-fiction ROUTINE, conçu par le studio Lunar Software et édité par Raw Fury, a enfin une date de sortie officielle. ROUTINE débarquera le 4 décembre 2025 sur PC via Steam et le Microsoft Store, ainsi que sur Xbox Series X|S et Xbox One, avec une disponibilité « day one » sur Xbox Game Pass. 

Un long chemin vers la sortie

L’odyssée de ROUTINE commence en 2012, lors de son annonce à Gamescom, avec une fenêtre de lancement initialement prévue en 2013. Mais de nombreux retards, une refonte complète du jeu et une pause dans le développement ont repoussé le projet jusqu’à sa réapparition en 2022.  si l’attente a été (très) longue, le résultat en vaudra sans doute la peine puisque le jeu a été repensé pour les générations de PC et de consoles modernes

L’intrigue place le joueur sur une base lunaire abandonnée et semi-désintégrée, où ce dernier devra explorer des secteurs variés – centres commerciaux désertés, quartiers de vie délabrés – afin de comprendre ce qui a poussé la station vers l’effondrement. L’atmosphère du jeu évoque les films d’horreur spatiale des années 1980, et la menace prend la forme de robots tueurs, et de pièges mécaniques forcément imprévisibles. Equipé de son dispositif C.A.T. (Cosmonaut Assistance Tool), l’explorateur devra fuir, se cacher ou riposter pour survivre. La direction artistique très « rétro-futuriste » donne une touche particulièrement originale à l’ensemble.

Ultra prometteur lors de son annonce, ROUTINE pourrait finalement avoir bénéficié de sa très longue période de gestation. Les moteurs graphiques actuels ainsi que la puissance des consoles et PC modernes sont sans doute mieux taillés que les machines de 2012 pour coller à la vision ultra ambitieuse des développeurs.

« `

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Resident Evil 9 - Requiem Jeux vidéo

Capcom annonce Resident Evil 9 : Requiem (trailer + date de sortie)

Splitgate 2 Jeux vidéo

Splitgate 2 : le shooter compétitif a enfin une date de sortie… et c’est pour très bientôt (trailer)

L'ordre des géants Jeux vidéo

L’Ordre des Géants : un DLC et une nouvelle aventure pour Indiana Jones et le Cercle Ancien (trailer + date de sortie)

Hidden Memories of The Gardens Between Jeux vidéo

L’excellent Hidden Memories sortira aussi sur VR (trailer + date de sortie)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

USA Chine

La tech exulte : la Chine et les États-Unis font une pause d’un an pour les droits de douane réciproques

30 Oct. 2025 • 18:45
0 Hors-Sujet

Lors d’une rencontre bilatérale à Busan en Corée du Sud, le président Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 30 octobre

30 Oct. 2025 • 18:27
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Samsung Internet Navigateur

Après Android, le navigateur Samsung Internet débarque sur les PC Windows

30 Oct. 2025 • 18:17
0 Logiciels

Samsung a annoncé le lancement en version bêta de son navigateur Samsung Internet sur les PC Windows. Cette initiative, qui arrive...

Long March 10

La Chine est bien partie pour gagner la course vers la Lune

30 Oct. 2025 • 17:58
0 Science

L’agence spatiale chinoise vient de confirmer son ambition de poser un humain sur la Lune d’ici la fin de la décennie. Cette annonce...

Pornhub

Sites pornos bloqués en France : l’Arcom veut s’attaquer aux VPN

30 Oct. 2025 • 17:32
3 Internet

Malgré la loi française imposant la vérification d’âge sur les sites pornographiques depuis cet été,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’Apple TV HD a 10 ans : le boitier qui a tout changé (jeux, apps, tvOS, etc.)

L’Apple TV HD a 10 ans : le boitier qui a tout changé (jeux, apps, tvOS, etc.)

30 Oct. 2025 • 18:43

image de l'article Démontage iPad Pro M5 : le score pour la réparation progresse

Démontage iPad Pro M5 : le score pour la réparation progresse

30 Oct. 2025 • 18:00

image de l'article iPhone 17, 17 Pro et Air : Apple propose les composants pour la réparation en libre-service

iPhone 17, 17 Pro et Air : Apple propose les composants pour la réparation en libre-service

30 Oct. 2025 • 16:44

image de l'article WhatsApp ajoute le support des passkeys pour la sauvegarde des discussions

WhatsApp ajoute le support des passkeys pour la sauvegarde des discussions

30 Oct. 2025 • 15:18

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site