ROUTINE : le jeu d’horreur spatial a enfin une date de sortie… 13 ans après son annonce initiale ! (trailer)

Après plus d’une décennie d’un développement particulièrement tumultueux, le jeu d’horreur et de science-fiction ROUTINE, conçu par le studio Lunar Software et édité par Raw Fury, a enfin une date de sortie officielle. ROUTINE débarquera le 4 décembre 2025 sur PC via Steam et le Microsoft Store, ainsi que sur Xbox Series X|S et Xbox One, avec une disponibilité « day one » sur Xbox Game Pass.
L’odyssée de ROUTINE commence en 2012, lors de son annonce à Gamescom, avec une fenêtre de lancement initialement prévue en 2013. Mais de nombreux retards, une refonte complète du jeu et une pause dans le développement ont repoussé le projet jusqu’à sa réapparition en 2022. si l’attente a été (très) longue, le résultat en vaudra sans doute la peine puisque le jeu a été repensé pour les générations de PC et de consoles modernes
L’intrigue place le joueur sur une base lunaire abandonnée et semi-désintégrée, où ce dernier devra explorer des secteurs variés – centres commerciaux désertés, quartiers de vie délabrés – afin de comprendre ce qui a poussé la station vers l’effondrement. L’atmosphère du jeu évoque les films d’horreur spatiale des années 1980, et la menace prend la forme de robots tueurs, et de pièges mécaniques forcément imprévisibles. Equipé de son dispositif C.A.T. (Cosmonaut Assistance Tool), l’explorateur devra fuir, se cacher ou riposter pour survivre. La direction artistique très « rétro-futuriste » donne une touche particulièrement originale à l’ensemble.
Ultra prometteur lors de son annonce, ROUTINE pourrait finalement avoir bénéficié de sa très longue période de gestation. Les moteurs graphiques actuels ainsi que la puissance des consoles et PC modernes sont sans doute mieux taillés que les machines de 2012 pour coller à la vision ultra ambitieuse des développeurs.
« `
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Lors d’une rencontre bilatérale à Busan en Corée du Sud, le président Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
Samsung a annoncé le lancement en version bêta de son navigateur Samsung Internet sur les PC Windows. Cette initiative, qui arrive...
L’agence spatiale chinoise vient de confirmer son ambition de poser un humain sur la Lune d’ici la fin de la décennie. Cette annonce...
Malgré la loi française imposant la vérification d’âge sur les sites pornographiques depuis cet été,...
30 Oct. 2025 • 18:43
30 Oct. 2025 • 18:00
30 Oct. 2025 • 16:44
30 Oct. 2025 • 15:18