ROUTINE : le jeu d’horreur spatial a enfin une date de sortie… 13 ans après son annonce initiale ! (trailer)

Après plus d’une décennie d’un développement particulièrement tumultueux, le jeu d’horreur et de science-fiction ROUTINE, conçu par le studio Lunar Software et édité par Raw Fury, a enfin une date de sortie officielle. ROUTINE débarquera le 4 décembre 2025 sur PC via Steam et le Microsoft Store, ainsi que sur Xbox Series X|S et Xbox One, avec une disponibilité « day one » sur Xbox Game Pass.

Un long chemin vers la sortie

L’odyssée de ROUTINE commence en 2012, lors de son annonce à Gamescom, avec une fenêtre de lancement initialement prévue en 2013. Mais de nombreux retards, une refonte complète du jeu et une pause dans le développement ont repoussé le projet jusqu’à sa réapparition en 2022. si l’attente a été (très) longue, le résultat en vaudra sans doute la peine puisque le jeu a été repensé pour les générations de PC et de consoles modernes

L’intrigue place le joueur sur une base lunaire abandonnée et semi-désintégrée, où ce dernier devra explorer des secteurs variés – centres commerciaux désertés, quartiers de vie délabrés – afin de comprendre ce qui a poussé la station vers l’effondrement. L’atmosphère du jeu évoque les films d’horreur spatiale des années 1980, et la menace prend la forme de robots tueurs, et de pièges mécaniques forcément imprévisibles. Equipé de son dispositif C.A.T. (Cosmonaut Assistance Tool), l’explorateur devra fuir, se cacher ou riposter pour survivre. La direction artistique très « rétro-futuriste » donne une touche particulièrement originale à l’ensemble.

Ultra prometteur lors de son annonce, ROUTINE pourrait finalement avoir bénéficié de sa très longue période de gestation. Les moteurs graphiques actuels ainsi que la puissance des consoles et PC modernes sont sans doute mieux taillés que les machines de 2012 pour coller à la vision ultra ambitieuse des développeurs.

