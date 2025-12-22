Avatar 3: De Feu et de Cendres : un box office qui s’érode au lancement, mais dépasse tout de même les 300 millions de dollars

Cette fois, les 2 milliards de dollars aux box-office ne sont pas gagnés d’avance : le retour sur Pandora a en effet provoqué un nouveau raz-de-marée… mais peut-être pas dans les proportions escomptées. Pour son premier week-end d’exploitation, Avatar : De feu et de cendres affiche un démarrage mondial à 345 millions de dollars, un chiffre certes impressionnant mais toutefois nettement inférieur aux précédents volets de la saga de James Cameron.

Un démarrage américain plus mesuré

Aux États-Unis, le film a engrangé 88 millions de dollars lors de ses trois premiers jours à l’affiche. Un résultat plus proche du lancement du premier Avatar (77 millions de dollars) que de celui de La Voie de l’Eau, qui avait bénéficié d’un engouement nettement supérieur (140 millions de dollars sur le sol US). L’écart s’explique peut-être en partie par une sensation de nouveauté jugée moins marquée, la note Rotten Tomatoes ne dépassant pas les 65%. La réception critique reste donc tout juste correcte, à contrario il est vrai des avis spectateurs, beaucoup plus laudateurs ( note CinemaScore élevée). Cela suffira t-il à porter le film sur la longueur ? Rien n’est moins sûr…

L’international porte les recettes

Hors des États-Unis, 257 millions de dollars ont déjà été récoltés par le film. La Chine, la France et l’Allemagne figurent parmi les marchés les plus dynamiques, ce qui confirme l’attrait de la franchise au plan mondial. Mais là encore, le total reste en net retrait par rapport au précédent épisode au même stade, et pas qu’un peu puisque La Voie de l’Eau avait cumulé 100 millions de dollars supplémentaires pour son week-end de lancement.

Les projections actuelles tablent sur une carrière finale autour de 1,7 milliard de dollars, un seuil très élevé mais largement en dessous de la barre symbolique des 2 milliards de dollars (franchie par les deux précédentes opus). En fait, tout porte à croire que Zootopia 2, qui se rapproche à toute vitesse des 1,3 milliard de dollars, pourrait in fine faire mieux qu’Avatar 3. Dans tous les cas de figure, c’est bien Disney qui sera le grand gagnant de cette fin d’année cinématographique…