L’excellent Hidden Memories sortira aussi sur VR (trailer + date de sortie)

C’était l’une des rares belles annonces de la conférence UploadVR organisée par le site éponyme. Hidden Memories of The Gardens Between, version remasterisée en réalité virtuelle du très bon titre indé The Gardens Between, sortira le 7 août prochain sur SteamVR (PCVR) et Meta Quest 2&3. Cette adaptation (jouable en AR et VR) promet une expérience encore plus immersive, dans laquelle les joueurs exploreront des environnements poétiques tout en manipulant le temps plutôt que les personnages eux-mêmes (comme dans la version originale sortie en 2018 sur mobile et PC). La direction graphique du titre original semble parfaitement respectée dans cette version VR, au point de faire de ce Hidden Memories l’un des plus beaux jeux présentés lors de ce UploadVR Summer Showcase.



Cette édition VR enrichie proposera en outre plus de 40 nouvelles énigmes (le double du jeu d’origine), tout en conservant l’arc narratif particulièrement émotionnel et contemplatif qui avait fait le succès du jeu. A noter que les premiers retours du jeu lors du Steam Next Fest ont été très positifs.

Le pitch du jeu : The Gardens Between raconte, sans mots ni narration, l’histoire d’Arina et Frendt, deux amis d’enfance plongés dans un monde onirique né d’une sphère lumineuse qui emporte leur cabane dans un océan de souvenirs. À travers une série d’îles représentant des moments clés de leur amitié, les deux adolescents activent des portails symbolisant la progression de leur lien. Chaque niveau dévoile une mémoire partagée, et ce jusqu’à l’ultime séparation : le déménagement de Frendt. Le jeu explore ainsi avec délicatesse la fin d’une époque et la force des souvenirs, dans une aventure à la fois visuelle et émotionnelle.