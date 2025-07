ByteDance (TikTok) plancherait sur des lunettes de réalité mixte

ByteDance, la société mère de TikTok, développerait actuellement des lunettes de réalité mixte via sa filiale Pico déjà connue pour ses casques VR. Contrairement aux précédents produits de Pico qui rivalisaient directement avec les casques Meta Quest, ces nouvelles lunettes adopteraient un format nettement plus léger et compact, comparable en un sens au Bigscreen Beyond. Afin de garantir un appareil relativement léger, l’unité centrale serait déporté vers un petit boîtier relié par un câble, une méthode déjà testée par Meta avec son prototype Orion. Les lunettes seraient aussi équipées de puces spécialisées conçues pour minimiser la latence entre les mouvements physiques de l’utilisateur et l’affichage en réalité augmentée.

Ci-dessus, le casque XR Pico 4

Ce projet interne positionne donc ByteDance comme un concurrent direct de Meta dans le domaine de la réalité mixte, au moment même où Meta ralentit le développement de son Quest 4 au profit de lunettes intelligentes plus légères, à l’instar des Oakley Meta HSTN. On ne sait pas en revanche quand et à quel prix ByteDance prévoit de commercialiser ses premières lunettes XR. Il est aussi à noter que les produits Pico ne sont pas disponibles aux États-Unis, une interdiction (pour des raisons avancées de sécurité nationale) qui a de fortes chances de s’étendre aux futures lunettes connectées de la marque.